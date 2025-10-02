Mαρκ Ρούτε: Βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο – Ρωσικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν τη Ρώμη, το Άμστερνταμ ή το Λονδίνο

Enikos Newsroom

διεθνή

Μαρκ Ρούτε

«Βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο. Οι πιο εξελιγμένοι ρωσικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν τη Ρώμη, το Άμστερνταμ ή το Λονδίνο με πενταπλάσια ταχύτητα του ήχου. Δεν μπορούν να αναχαιτιστούν από τα συμβατικά αντιπυραυλικά μας συστήματα. Επομένως, αποτελούν έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε όλοι στο ανατολικό μέτωπο, όχι μόνο η Εσθονία, η Πολωνία ή η Ρουμανία, αλλά και η Ιταλία», δήλωσε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξή του στη Rai1.

Ρούτε: Τα μέλη του ΝΑΤΟ μπορούν να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους, εάν είναι αναγκαίο

«Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί με τον Πούτιν, είναι ήδη ο κύριος αντίπαλός μας, η κύρια απειλή μακροπρόθεσμα. Θα μπορούσε πράγματι να αποτελέσει μια αξιόπιστη απειλή για το ΝΑΤΟ, όπως έχουν επισημάνει ορισμένοι Ευρωπαίοι συνάδελφοι», συνέχισε ο κ. Ρούτε και πρόσθεσε:

«Εάν είχε καταστεί αναγκαίο, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να είχαν κάνει πολύ περισσότερα για να καταρρίψουν αυτά τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

(Ο ρόλος της Ιταλίας στην υποστήριξη της Ουκρανίας) είναι κρίσιμος: η πρωθυπουργός σας (Τζόρτζια Μελόνι) είναι ένας διεθνής ηγέτης μεγάλου επιπέδου, σεβαστή σε κυβερνητικούς κύκλους σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, της Ουάσιγκτον, από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Ιταλία υποστήριξε την Ουκρανία από την πρώτη ημέρα», κατέληξε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS

