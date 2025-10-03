Ελένη Βαΐτσου: Το καλοκαιρινό… throw back με τόπλες φωτογραφία

Η Ελένη Βαΐτσου έκανε ένα μικρό «ταξίδι» στον χρόνο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην οποία είναι topless.

Με αυτό τον τρόπο η Ελένη Βαΐτσου σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση τον χειμερινό καιρό που είχε στην Αθήνα την Πέμπτη (2/10/25), με τις πολλές βροχές σε διάφορα μέρη της πρωτεύουσας.

«Ιδανική μέρα για καλοκαιρινό #tb ενώ είμαι (ναι μεν με βιβλίο, αλλά..) σκεπασμένη με κουβέρτα και πίνω τσάι του βουνού ακούγοντας τις «καρέκλες» που ρίχνει έξω…» ήταν η λεζάντα που έγραψε στην ανάρτηση.