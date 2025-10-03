Ελένη Βαΐτσου: Το καλοκαιρινό… throw back με τόπλες φωτογραφία

Ελένη Βαΐτσου

Η Ελένη Βαΐτσου έκανε ένα μικρό «ταξίδι» στον χρόνο μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην οποία είναι topless.

Ελένη Βαΐτσου: Το μεθυστικό road trip στους αμπελώνες της Καλιφόρνιας κι η λαχτάρα για… παϊδάκια – ΦΩΤΟ

Με αυτό τον τρόπο η Ελένη Βαΐτσου σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση τον χειμερινό καιρό που είχε στην Αθήνα την Πέμπτη (2/10/25), με τις πολλές βροχές σε διάφορα μέρη της πρωτεύουσας.

«Ιδανική μέρα για καλοκαιρινό #tb ενώ είμαι (ναι μεν με βιβλίο, αλλά..) σκεπασμένη με κουβέρτα και πίνω τσάι του βουνού ακούγοντας τις «καρέκλες» που ρίχνει έξω…» ήταν η λεζάντα που έγραψε στην ανάρτηση.

 

