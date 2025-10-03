Γενεύη: Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

ελβετια γαζα

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει διαδηλωτές στη Γενεύη της Ελβετίας οι οποίοι διαμαρτύρονταν το βράδυ της Πέμπτης (2/10) για την αναχαίτιση από το Ισραήλ της νηοπομπής Global Sumud Flotilla (GSF) που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

«Αποχωρούσαμε και ξαφνικά μας έριξαν χημικά», δήλωσε διαδηλωτής στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, περιγράφοντας ένα αίσθημα καύσου στα μάτια και δυσκολίας στην αναπνοή.

Η αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου από τις ισραηλινές δυνάμεις πυροδότησε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Γενεύη και Βέρνη, καθώς και σε πόλεις της Ιταλίας και της Κολομβίας.

Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν περίπου 40 σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια, στα οποία επέβαιναν περισσότεροι από 400 ακτιβιστές από πολλές χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας.

Φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο Reuters από αυτόπτη μάρτυρα στη Γενεύη έδειχνε μια μεγάλη στήλη λευκού καπνού σε δρόμο γεμάτο διαδηλωτές, που υποδήλωνε ρίψη δακρυγόνων από την αστυνομία.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε όχημα της αστυνομίας με κανόνι νερού να επιχειρεί να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, κάτι που επιβεβαιώνεται από πλάνα που μετέδωσε η ελβετική τηλεόραση.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Γενεύη δήλωσε ότι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν περίπου 3.000 άνθρωποι. «Υποχρεωθήκαμε να καταφύγουμε σε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού», υποστήριξε. Διευκρίνισε πως οι διαδηλωτές δεν ήταν οπλισμένοι, αλλά ορισμένοι εκτόξευαν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και προκάλεσαν βανδαλισμούς με γκράφιτι.

Τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις είναι σπάνιες στην Ελβετία, αν και οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έχουν πληθύνει τις τελευταίες εβδομάδες. «Ογκώδεις διαδηλώσεις αναμένονται σε αρκετές μεγαλουπόλεις, αλλά δεν είναι σύνηθες να χρειάζεται να καταφύγουμε στη χρήση τέτοιων μέτρων καταστολής», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ερασιτεχνικά βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο Reuters δείχνουν ρίψη φωτοβολίδων μέσα στο πλήθος, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία στο κέντρο της Γενεύης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ύπνος: Το κόλπο με τα μάτια που μπορεί να σας βοηθήσει να ξανακοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

Αυστηρότερο πλαίσιο παρακολούθησης για όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους – Τι αλλάζει

Δεύτερη σύσκεψη κυβέρνησης και βιομηχάνων για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας

Το ταχύτερο power bank φιλικό για αεροπορικά ταξίδια της Anker είναι πλέον διαθέσιμο

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
02:20 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία» δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας

Η Τουρκία θα συνεχίσει να προμηθεύεται φυσικό αέριο από τη Ρωσία, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο...
23:59 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Μάντσεστερ: Η τρομοκρατική επίθεση στην συναγωγή που σημάδεψε την άνοδο του αντισημιτισμού ανήμερα του Γιομ Κιπούρ

Η τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ, έγινε εν μέσω ενός επικίνδυνου υποβόσκοντος ρεύματος αυ...
23:55 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Mαρκ Ρούτε: Βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο – Ρωσικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν τη Ρώμη, το Άμστερνταμ ή το Λονδίνο

«Βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο. Οι πιο εξελιγμένοι ρωσικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν τη Ρ...
22:33 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου που πήγαινε στην Γάζα – Στην Ασντότ και τα τελευταία σκάφη

Σχεδόν 24 ώρες διήρκεσε η επιχείρηση με την οποία το Ισραήλ ανέκοψε τον πλου του στολίσκου Glo...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης