Τέμπη: Πολιτική κόντρα για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι – Να ικανοποιηθεί το αίτημά του, ζητά η αντιπολίτευση

Πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζει να προκαλεί η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί για 18η ημέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα. Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι ζητά να γίνει εκταφή του γιου του, Ντένις, ο οποίος έχασε την ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις.

Η αντιπολίτευση ζητά να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, με την κυβέρνηση να επισημαίνει πως είναι θέμα της Δικαιοσύνης να αποφασίσει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να παρέμβει στη Δικαιοσύνη, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές για πολιτικούς, κατηγορώντας τους για εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. «Οι πολιτικοί, οι οποίοι έσπευσαν να πάνε στο σημείο για πέντε λεπτά δημοσιότητας στις πλάτες ενός πονεμένου ανθρώπου, δεν σέβονται τον άνθρωπο αυτό. Θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια ούτως ώστε αν ποτέ ο μη γένοιτο, ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύσει, να μη συμβεί κάτι χειρότερο», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι το ΕΚΑΒ είναι εκεί για να παράσχει κάθε βοήθεια. «Ας είμαστε σαφείς: Αν πάθει κάτι ο Ρούτσι, και αποδειχθεί ότι είχε καθοδήγηση να αρνηθεί τη φροντίδα, τότε οι καθοδηγητές του θα λογοδοτήσουν νομικά. Δεν θα επιτρέψουμε να εργαλειοποιείται η ανθρώπινη ζωή για πολιτικά παιχνίδια», ανέφερε.

Κόντρα και στη Βουλή

Οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανέβηκαν και στη Βουλή για την υπόθεση του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι.

«Απαιτούμε να πάρετε θέση, να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα να μάθει την αλήθεια για το θάνατο του γιου του», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιον τρόπο κρίνει, για τον θάνατο του παιδιού του», είπε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Παραδεχτήκατε το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι κ. υπουργέ, δεν βλέπω να κάνει τίποτα η κυβέρνηση γι’ αυτό. Άρα έχετε ευθύνη», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας απάντησε στον κ. Φάμελλο, λέγοντας πως: «Θα είχαμε ευθύνη γι’ αυτό, αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη. Αν υπέγραφε το υπουργικό συμβούλιο θα είχαμε όλοι ευθύνη, αν υπέγραφε ένας υπουργός επί της συλλογικής ευθύνης της κυβέρνησης θα είχαμε όλοι ευθύνη. Αλλά αυτή είναι πράξη της Δικαιοσύνης. Λυπούμαι, αλλά διατύπωσα απολύτως τη θέση μου. Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι είμαι υπεύθυνος γι’ αυτό».

Σφοδρή ήταν η κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα. «Παρεμπόδιση είναι όταν σε συνεργασία με την Δικαιοσύνη αρνείστε στους γονείς το αυτονόητο, να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί στα παιδιά τους», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε πως, «δεν πήγα εγώ ποτέ στον κύριο Ρούτσι γιατί δεν θέλω να φαίνομαι στις κάμερες και δεν πρέπει να φαινόμαστε πολιτικοί στις κάμερες».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέψευσε ότι ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε ιατρική φροντίδα, καθώς επίσης και ότι η ίδια υπέβαλε αίτημα αναβολής της εκταφής του γιου του απεργού πείνας. «Ψέμα είναι και ότι ο Πάνος Ρούτσι αρνήθηκε δήθεν χθες την παροχή ιατρικής συνδρομής. Ο Πάνος Ρούτσι παρακολουθείται από ομάδα γιατρών».

Ρούτσι: «Είμαι 18 μέρες εδώ, όχι για διακοπές» – Γεωργιάδης: «Να επιτρέψει στο ΕΚΑΒ να τον εξετάσει»

«Έχω δώσει μια υπόσχεση στο παιδί μου και δεν θα σταματήσω λεπτό μέχρι να μάθω την αλήθεια», δήλωσε την Πέμπτη (2/10) ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open. Ο απεργός πείνας, αναφερόμενος στον υπουργό Υγείας, τόνισε πως «όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του» και ρώτησε αν ο κ. Γεωργιάδης «έχει επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που παίρνει». Σχετικά με τις κατηγορίες πως βρέθηκε σε ξενοδοχείο για «διακοπές», ο ίδιος ξεκαθάρισε: «Στο ξενοδοχείο πήγα γιατί φοβόμασταν μήπως στην πορεία ρίξουν χημικά και δακρυγόνα. Είμαι 18 μέρες εδώ, όχι για διακοπές όπως λέει, ούτε τρώω από εδώ κι από εκεί. Είναι ντροπή του».

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας τόνισε στην ίδια εκπομπή ότι «το ΕΚΑΒ, με δική μου εντολή, βρίσκεται στο Σύνταγμα ώστε αν συμβεί κάτι να μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα για να σώσουμε τη ζωή του». Κάλεσε, δε, τον Πάνο Ρούτσι να δεχτεί να εξεταστεί από το ΕΚΑΒ, υπογραμμίζοντας: «Να επιτρέψει, λοιπόν, ο κύριος Ρούτσι στο ΕΚΑΒ να τον εξετάσει. Γιατί δεν υπάρχουν ούτε υπόνοιες ούτε αντιδικίες. Και να υπάρχει η εμπιστοσύνη όλων μας ότι προσέχουμε την υγεία του».

Τι λέει η γιατρός Όλγα Κοσμοπούλου για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι

Η γιατρός Όλγα Κοσμοπούλου, που συμμετέχει στην ιατρική ομάδα για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου στον Realfm 97,8.

Όπως είπε, η ομάδα αυτή αποτελείται από επτά γιατρούς και πέντε νοσηλευτές, που θέλουν να βοηθήσουν ώστε ο απεργός πείνας «να μην μένει χωρίς έλεγχο, τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα». Τον έχουμε εξετάσει δύο φορές στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και αύριο θα είναι η τρίτη φορά, γιατί δεν μπορεί να γίνεται εξέταση στις συνθήκες της πλατείας Συντάγματος, είπε η κα Κοσμοπούλου.

Αυτό που έχει σημασία, τόνισε, είναι να μιλάμε για το αίτημα του απεργού πείνας. Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι, η γιατρός τόνισε πως «αύριο θα έχω οριστικά νεότερα, σίγουρα είναι πάρα πολύ αδύναμος».