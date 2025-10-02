Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Νέο μήνυμα 112 εστάλη στους πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πε προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή #Ανατολικής_Μακεδονίας & #Θράκης από τις βραδινές ώρες της 02/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 03/10/2025».