Δεξαμενόπλοιο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ μεταφέροντας πετρέλαιο από Κουβέιτ και ΗΑΕ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

hormuz
Ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Παναμά, το οποίο διαχειρίζεται ο ιαπωνικός όμιλος διύλισης ENEOS, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα της LSEG που δημοσιοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Το δεξαμενόπλοιο μεταφέρει 1,2 εκατομμύρια βαρέλια κουβεϊτιανού αργού πετρελαίου και 700.000 βαρέλια πετρελαίου τύπου Das Blend από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία φορτώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ξεχωριστά δεδομένα της Kpler.

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Ιαπωνία στις 3 Ιουνίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η ENEOS δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Πηγή: Reuters

