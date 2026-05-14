Σαν σήμερα 14 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

sinatra
Σαν σήμερα πριν 28 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο διάσημος Aμερικανός τραγουδιστής, Φρανκ Σινάτρα.
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απραξία

Γεγονότα

  • 1796: Ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
  • 1900: Αρχίζουν οι Β’ Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών, από 28 χώρες, που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου.
  • 1928: Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης.
  • 1937: Ο Ντιουκ Έλινγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο «Caravan».
  • 1948: Το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό βρετανική εντολή.
  • 1967: Με πρωτοβουλία στελεχών της Ε.Δ.Α. και του Κ.Κ.Ε. ιδρύεται η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση, το Πανελλήνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο (ΠΑΜ), με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο εκδίδει παράνομα στην Αθήνα το έντυπο Νέα Ελλάδα.
  • 1968: Η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάντερ Ντούπτσεκ, ανακοινώνει μέτρα φιλελευθεροποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της «Άνοιξης της Πράγας».
  • 1970: Η Ουλρίκε Μάινχοφ και άλλοι απελευθερώνουν από τη φυλακή τον Αντρέας Μπάαντερ, γεγονός που αποτελεί καίρια στιγμή στο σχηματισμό της οργάνωσης Φράξια Κόκκινος Στρατός.

Γεννήσεις

  • 1771: Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής, που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. (Θαν. 17/11/1858)
  • 1944: Τζορτζ Λούκας, Αμερικανός σκηνοθέτης
  • 1969: Κέιτ Μπλάνσετ, Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός.
  • 1971: Σοφία Κόπολα, Αμερικανίδα σκηνοθέτης.
  • 1984: Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook.

Θάνατοι

  • 1879: Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, Έλληνας πολιτικός, που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. (Γεν. 10/1/1829)
  • 1940: Έμμα Γκόλντμαν, Λιθουανή αναρχική.
  • 1998: Φρανκ Σινάτρα, Aμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. (Γεν. 12/12/1915)
  • 2015: Ρίλεϊ Κινγκ, Amερικανός θρύλος του μπλουζ, γνωστότερος ως Μπι Μπι Κινγκ (B.B. King). (Γεν. 16/9/1925)

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Ανδριανός: Πληρωμές 2,2 δισ. ευρώ έως το τέλος του χρόνου σε αγρότες και κτηνοτρόφους – Τι είπε για τα λιπάσματα

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:00 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Μαΐου

Πέμπτη 14 Μαΐου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες έχουν το όνομα: Αριστοτ...
02:27 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Ολοκληρώθηκαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές με διαφορετικά αποτελέσματα από τις παρατάξεις – Καταγγελία της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ για επεισόδια

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για παρατυ...
00:21 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Λαμία: Τραυματισμός ντελιβερά σε τροχαίο με τζιπ – Δείτε φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματία έναν οδηγό ντελίβερι σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ ...
22:54 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Όσα υποστήριξε στην απολογία του ο 30χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέος – «Είδε τι έκανε και έπαιζε θέατρο» λέει η μητέρα της 28χρονης

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να οδηγηθεί στη φυλακή ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media