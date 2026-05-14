Σαν σήμερα 14 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απραξία

Γεγονότα

1796 : Ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.

: Ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. 1900 : Αρχίζουν οι Β’ Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών, από 28 χώρες, που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου.

: Αρχίζουν οι Β’ Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών, από 28 χώρες, που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. 1928 : Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης.

: Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. 1937 : Ο Ντιουκ Έλινγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο «Caravan».

: Ο Ντιουκ Έλινγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο «Caravan». 1948 : Το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό βρετανική εντολή.

: Το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό βρετανική εντολή. 1967 : Με πρωτοβουλία στελεχών της Ε.Δ.Α. και του Κ.Κ.Ε. ιδρύεται η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση, το Πανελλήνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο (ΠΑΜ), με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο εκδίδει παράνομα στην Αθήνα το έντυπο Νέα Ελλάδα.

: Με πρωτοβουλία στελεχών της Ε.Δ.Α. και του Κ.Κ.Ε. ιδρύεται η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση, το Πανελλήνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο (ΠΑΜ), με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο εκδίδει παράνομα στην Αθήνα το έντυπο Νέα Ελλάδα. 1968 : Η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάντερ Ντούπτσεκ, ανακοινώνει μέτρα φιλελευθεροποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της «Άνοιξης της Πράγας».

: Η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάντερ Ντούπτσεκ, ανακοινώνει μέτρα φιλελευθεροποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της «Άνοιξης της Πράγας». 1970: Η Ουλρίκε Μάινχοφ και άλλοι απελευθερώνουν από τη φυλακή τον Αντρέας Μπάαντερ, γεγονός που αποτελεί καίρια στιγμή στο σχηματισμό της οργάνωσης Φράξια Κόκκινος Στρατός.

Γεννήσεις

1771 : Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής, που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. (Θαν. 17/11/1858)

: Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής, που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. (Θαν. 17/11/1858) 1944 : Τζορτζ Λούκας, Αμερικανός σκηνοθέτης

: Τζορτζ Λούκας, Αμερικανός σκηνοθέτης 1969 : Κέιτ Μπλάνσετ, Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός.

: Κέιτ Μπλάνσετ, Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός. 1971 : Σοφία Κόπολα, Αμερικανίδα σκηνοθέτης.

: Σοφία Κόπολα, Αμερικανίδα σκηνοθέτης. 1984: Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook.

Θάνατοι