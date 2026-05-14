Σαν σήμερα 14 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι
- Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Απραξία
Γεγονότα
- 1796: Ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς.
- 1900: Αρχίζουν οι Β’ Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών, από 28 χώρες, που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου.
- 1928: Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης.
- 1937: Ο Ντιουκ Έλινγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο «Caravan».
- 1948: Το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό βρετανική εντολή.
- 1967: Με πρωτοβουλία στελεχών της Ε.Δ.Α. και του Κ.Κ.Ε. ιδρύεται η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση, το Πανελλήνιο Αντιδικτατορικό Μέτωπο (ΠΑΜ), με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο εκδίδει παράνομα στην Αθήνα το έντυπο Νέα Ελλάδα.
- 1968: Η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάντερ Ντούπτσεκ, ανακοινώνει μέτρα φιλελευθεροποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της «Άνοιξης της Πράγας».
- 1970: Η Ουλρίκε Μάινχοφ και άλλοι απελευθερώνουν από τη φυλακή τον Αντρέας Μπάαντερ, γεγονός που αποτελεί καίρια στιγμή στο σχηματισμό της οργάνωσης Φράξια Κόκκινος Στρατός.
Γεννήσεις
- 1771: Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής, που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. (Θαν. 17/11/1858)
- 1944: Τζορτζ Λούκας, Αμερικανός σκηνοθέτης
- 1969: Κέιτ Μπλάνσετ, Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός.
- 1971: Σοφία Κόπολα, Αμερικανίδα σκηνοθέτης.
- 1984: Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook.
Θάνατοι
- 1879: Επαμεινώνδας Δεληγεώργης, Έλληνας πολιτικός, που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. (Γεν. 10/1/1829)
- 1940: Έμμα Γκόλντμαν, Λιθουανή αναρχική.
- 1998: Φρανκ Σινάτρα, Aμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. (Γεν. 12/12/1915)
- 2015: Ρίλεϊ Κινγκ, Amερικανός θρύλος του μπλουζ, γνωστότερος ως Μπι Μπι Κινγκ (B.B. King). (Γεν. 16/9/1925)