Περικλής Λιανός: «Υπέγραφα ψεύτικες δηλώσεις – Πάνω σ’ αυτό με διέγραψαν από τον δικηγορικό σύλλογο»

Στην ενασχόλησή του με τη δικηγορία πριν αφοσιωθεί αποκλειστικά στην υποκριτική και το θέατρο αναφέρθηκε ο Περικλής Λιανός, υποστηρίζοντας πως ήταν καλύτερος ως δικηγόρος παρά ως ηθοποιός.

Όπως εξήγησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, δεν άσκησε το επάγγελμα για χρόνια λόγω του ασυμβίβαστου που δεν του επέτρεπε να κάνει παράλληλα και άλλη δουλειά. Έτσι, ζήτησε τη διαγραφή του από τον δικηγορικό σύλλογο.

Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρις-Νωρίς», το πρωί της Πέμπτης (2/10) και θυμήθηκε την περίοδο που εργαζόταν ως δικηγόρος: «Ήμουν καλός σαν δικηγόρος. Ήμουν καλύτερος από ηθοποιός και είχα πολύ μεγάλη ζήτηση. Δεν το έκανα όμως για πολλά χρόνια, γιατί αυτό τότε ήταν ασυμβίβαστο. Δεν ξέρω αν, τώρα, έχει αλλάξει. Δεν επιτρεπόταν να είσαι ηθοποιός και δικηγόρος. Εγώ υπέγραφα ψεύτικες δηλώσεις και πάνω σ’ αυτό με διέγραψαν, όταν ζήτησα να με διαγράψουν από τον δικηγορικό σύλλογο. Ότι δεν έπρεπε δηλαδή να είμαι».

