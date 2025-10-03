Μαρία Καρυστιανού: «Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές»

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών, την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αλλά και τα όσα είπε χθες η Ευρωπαία εισαγγελέας μίλησε η Μαρία Καρυστιανού.

«Κατ’ αρχάς εγώ αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει μέσα στη χώρα μας ότι το Σύνταγμα μας που είναι το θεμελιώδες (…) ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα να μας πει ότι ουσιαστικά η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται βέβαια από τους πολιτικούς», είπε στο Mega η Μαρία Καρυστιανού.

Και συνέχισε: «Το άρθρο 86 είναι ένα πρόβλημα. Το έχουμε εντοπίσει και εμείς, έχουμε βγει στους δρόμους, έχουμε φωνάξει, έχουμε μαζέψει υπογραφές. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά προστατεύει τους πολιτικούς ακόμη και σε περίπτωση κακουργημάτων, όπως είναι στην υπόθεση των Τεμπών και όχι μόνο».

Αναφορικά με το σχόλιο που έκανε ο Νίκος Πλακιάς για τις δηλώσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι «έχουμε ακούσει παρόμοια σχόλια και από τους κυβερνητικούς. Εγώ θα πω ότι ο κύριος Πλακιάς ίσως δεν γνωρίζει για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, να του το στείλουμε να το διαβάσει. Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που είναι και το επίσημο πόρισμα αναφέρει ακριβώς ότι υπάρχει άγνωστη εύφλεκτη ουσία. Δεν μιλάει για έλαια σιλικόνης να έκαναν την πυρόσφαιρα».

Ερωτηθείσα εάν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει πάει στην Ευρωπαία εισαγγελέα η Μαρία Καρυστιανού απάντησε: «Δεν το γνωρίζω. Προφανώς δεν έχει πάει ή ίσως έχει πάει αλλά είναι τόσος ο όγκος εργασίας είναι και πολλά τα σκάνδαλα με τα οποία ασχολείται. Εμείς θα φροντίσουμε να πάει αυτό και όχι μόνο αυτό αλλά και υπόλοιπα πορίσματα των χημικών μηχανικών ώστε να έχει μία πλήρη εικόνα η κυρία Κοβέσι».

«Το άρθρο 86 δεν πρέπει να ισχύσει στην περίπτωση Τριαντόπουλου για το μπάζωμα στα Τέμπη»

«Το θέμα σε εμάς για το 86 είναι πολύ πιο σοβαρό διότι πραγματικά είναι ένα πλυντήριο που ξεπλένει ποινικές ευθύνες. Και θα πω ότι ενώ κανονικά χρησιμοποιείται για να προστατεύσει τους υπουργούς για ενέργειες που γίνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ δεν είχε καμία αρμοδιότητα να πάει στον χώρο του εγκλήματος σε έναν χώρο που υπήρχαν τα καμένα βαγόνια με τα καμένα κορμιά και όλο το υλικό και να πάει να τα εξαφανίσει όλα και να στρώσει άσφαλτο. Δεν είχε κανένα δικαίωμα να το κάνει αυτό. Επομένως το 86 δεν θα έπρεπε να ισχύσει στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου και του εντολέα του», σημείωσε η Μαρία Καρυστιανού.

«Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές»

Για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι «έχουν περάσει 19 μέρες και υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από την Βουλή ο οποίος κάνει απεργία πείνας για το αναφαίρετο δικαίωμα της εκταφής. Δεν ξέρω αν πουθενά στον κόσμο έχει συμβεί αυτό, σίγουρα όχι στην Ευρώπη. Θέλω να πω ότι το δικαίωμα στην εκταφή είναι το δικαίωμα το οποίο έχει ο κάθε άνθρωπος και δη ο γονέας προς το παιδί του».

«Τι έρχεται και μας λέει το κράτος; Ότι επειδή επιτρέπουμε μόνο DNA και όχι τοξικολογική, το οποίο από μόνο του είναι μία παραδοχή ενοχής, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να το απαγορεύσεις αυτό. Αλλά προσέξτε: την ταυτοποίηση του DNA θα την κάνω εγώ με τους δικούς μου πραγματογνώμονες, με την αστυνομία, με την ΔΕΕ δηλαδή με όλη την παρέα που έκανε και τους πρώτους ελέγχους. Απαγορεύεται να είναι οι συγγενείς και οι πραγματογνώμονες συγγενών», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

«Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού και εξήγησε ότι αν οι σακούλες που περιέχουν τις σορούς των θυμάτων ανοίξουν μόνο για το DNA θα αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να βρεθούν σε μία τοξικολογική εξέταση.

«Εμένα η κόρη μου κάηκε ζωντανή και στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει τίποτα για την φωτιά»

«Το έγκλημα της ανάφλεξης και της πυρκαγιάς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικογραφία. Ούτε ένοχος ούτε έρευνα ούτε τίποτα. 27 άνθρωποι σύμφωνα με τους ιατροδικαστές κάηκαν ζωντανοί», είπε η Μαρία Καρυστιανού.

«Εμένα η κόρη μου κάηκε ζωντανή και δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο για την έκρηξη και τη φωτιά», υπογράμμισε η Μαρία Καρυστιανού.

Σε ερώτηση για τις φήμες ότι σκέφτεται να ιδρύσει κόμμα η Μαρία Καρυστιανού επανέλαβε ότι «με το κίνδυνο να γίνομαι κουραστική θα ξαναπώ το ίδιο πράγμα. Ελπίζω, προσεύχομαι κιόλας να βγει κάτι καθαρό καινούριο ώστε να αλλάξει την εικόνα της χώρας, να αλλάξει τη ζωή μας και πραγματικά όλοι αυτό που μας ταλαιπωρούν και μας κακοποιούν να μπουν φυλακή. Αυτή είναι η ευχή μου και η προσευχή μου η καθημερινή. Θα μείνω σε αυτό».