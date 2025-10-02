Πλακιάς: «Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι στο κόλπο» – Η ανάρτηση μετά τη συνέντευξη της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νίκος Πλακιάς

Στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, και πιο συγκεκριμένα τα όσα ανέφερε για την υπόθεση της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη, αναφέρθηκε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα, με αιχμηρή ανάρτησή του στα social media.

Όπως αναφέρει ο κ. Πλακιάς, η κα Κοβέσι είπε σήμερα: «Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο».

Συνεχίζοντας, ο Νίκος Πλακιάς τονίζει πως: «Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι; Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».

17:29 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

