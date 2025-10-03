Τα «γαλάζια» βιβλία

Δύο βιβλία, ένα του Αλέξη Πατέλη, πρώην στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού και ένα του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που «δεν μασάει τα λόγια του», θα έχουν την τιμητική τους την επόμενη εβδομάδα.

Η στήλη “Βηματοδότης” επικοινώνησε με συνεργάτη του Πρωθυπουργού αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και σε ποιο. Η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί να πάει στο ένα και να μην πάει στο άλλο.

Σημειώνεται ότι η παρουσίαση του εξαιρετικά επίκαιρου συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Καθηγητής Νομικής και πρώην Υπουργός, Ευριπίδης Στυλιανίδης, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου» θα γίνει στο Αμφιθέατρο “Ι. Δεσποτόπουλος” στο Ωδείο Αθηνών, στις 8 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος στον Realfm 97,8, μεταξύ άλλων, έχει προσκαλέσει στην εκδήλωση τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Είναι και γενέθλια της ΝΔ. Είναι και μία προσπάθεια, αν θέλετε να μαζευτούν όλοι και είναι μία προσπάθεια να οριστεί μία καινούργια ατζέντα», σημείωσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Ο κύριος Σαμαράς έχει εκφράσει θετικά την διάθεση να έρθει πριν αντιμετωπίσει αυτό το οικογενειακό συμβάν. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μετά και δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω τι θα κάνει. Ο κύριος Καραμανλής έχει επιβεβαιώσει. Ο Πρωθυπουργός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκεί. Ο κύριος Βενιζέλος έχει πει ότι θα προσπαθήσει να είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας δεν ξέρω, σήμερα θα τον δω να μου δώσει απάντηση».

Μία μέρα μετά, στις 9 Οκτωβρίου, ο Αλέξης Πατέλης, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, παρουσιάζει το νέο βιβλίο του «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας». Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 19:00, στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.

 

 

