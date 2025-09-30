Ποιοι θα δώσουν το «παρών» στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Στο Αμφιθέατρο “Ι. Δεσποτόπουλος” στο Ωδείο Αθηνών, θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου, η παρουσίαση ενός εξαιρετικά επίκαιρου συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Καθηγητής Νομικής και πρώην Υπουργός, Ευριπίδης Στυλιανίδης, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Το ενδιαφέρον είναι ποιοι θα δώσουν το “παρών” στην παρουσίαση, καθώς ο κ. Στυλιανίδης έχει απευθύνει πρόσκληση σε πολλούς πολιτικούς, αναμεσά τους και ο Αντώνης Σαμαράς. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος στον Realfm 97,8 και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, έχει προσκαλέσει στην εκδήλωση τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Νίκο Ανδρουλάκη και όλους τους ηγέτες της αντιπολίτευσης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Ομιλητές θα είναι:

Θεόδωρος Πούλιας, Διευθυντικό στέλεχος ΑΙ UNISYSTEMS

Θεόδωρος Φορτσάκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, πρ. Πρύτανης

Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος (Χατζηνικολάου), Πρόεδρος Επιτροπής Βιοηθικής Εκκλησίας της Ελλάδας

Τι δήλωσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης στον Realfm 97,8

Ο κ. Στυλιανίδης μίλησε στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα για την εκδήλωση για το βιβλίο. «Είναι και γενέθλια της ΝΔ. Είναι και μία προσπάθεια, αν θέλετε να μαζευτούν όλοι και είναι μία προσπάθεια να οριστεί μία καινούργια ατζέντα», σημείωσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Όπως είπε έχει προσκαλέσει στην εκδήλωση τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Νίκο Ανδρουλάκη και όλους τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. «Ο κύριος Σαμαράς έχει εκφράσει θετικά την διάθεση να έρθει πριν αντιμετωπίσει αυτό το οικογενειακό συμβάν. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει μετά και δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω τι θα κάνει. Ο κύριος Καραμανλής έχει επιβεβαιώσει. Ο Πρωθυπουργός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκεί. Ο κύριος Βενιζέλος έχει πει ότι θα προσπαθήσει να είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας δεν ξέρω, σήμερα θα τον δω να μου δώσει απάντηση», ανέφερε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.