Βίντεο: Καρέ – καρέ η επίθεση ελέφαντα σε τουρίστες που έκαναν βόλτα με κανό – Ποδοπάτησε μία γυναίκα

Μια εξοργισμένη μαμά – ελέφαντας επιτέθηκε σε μια ομάδα τουριστών που πλησίασαν υπερβολικά κοντά στα μωρά της στην Μποτσουάνα και ποδοπάτησε μια γυναίκα, που παραλίγο να πνιγεί, όπως φαίνεται σε τρομακτικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την Telegraph, μια ομάδα Αμερικανών και Βρετανών τουριστών συμμετείχε σε μια εκδρομή με κανό στους υγροβιότοπους της χώρας το Σάββατο, όταν η μικρή τους ομάδα πλησίασε μικρούς ελέφαντες, εξοργίζοντας τη μητέρα τους, σύμφωνα με την Telegraph.

Το βίντεο που τραβήχτηκε από άλλους τουρίστες στο σαφάρι δείχνει τον ελέφαντα να στρέφεται ξαφνικά προς την ομάδα καθώς πλησίαζαν όλο και πιο κοντά στην οικογένειά της. Οι ξεναγοί προσπάθησαν απεγνωσμένα να οδηγήσουν τα κανό — γνωστά ως mokoros — προς τα πίσω, αλλά ήταν πολύ αργά, καθώς η μαμά-ελέφαντας τους έφτασε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το τεράστιο ζώο φαίνεται να χτυπάει με την προβοσκίδα του δύο κανό, ρίχνοντας τους τουρίστες στα νερά.

Ο ελέφαντας στην συνέχεια ποδοπάτησε μια τουρίστρια που προσπαθούσε να βγει από το νερό. Η γυναίκα έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα κάτω από το νερό, καθώς ο γίγαντας έσκαβε το νερό με την προβοσκίδα του, όπως δείχνει το τρομακτικό βίντεο. Ευτυχώς η γυναίκα δεν τραυματίστηκε.

Δείτε το βίντεο:

Ήταν πολύ τυχερή. Αν ο ελέφαντας την κρατούσε κάτω για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα ή την καρφώνονταν με τους χαυλιόδοντες του, το αποτέλεσμα πιθανότατα θα ήταν θανατηφόρο», δήλωσε στο Daily Mail ένας πρώην νοτιοαφρικανός φύλακας θηραμάτων που είδε το βίντεο.

Σύμφωνα με το προσωπικό του σαφάρι, πολλά από τα προσωπικά ηλεκτρονικά είδη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφικών μηχανών και τηλεφώνων, καταστράφηκαν.

