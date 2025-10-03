Λευτέρης Πανταζής: «Για πρώτη φορά ύστερα από 45 χρόνια κάνω διακοπές»

Ο Λευτέρης Πανταζής έχει μία μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, στην οποία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής εδώ και δεκαετίες γεμίζει μαγαζιά, καθώς ο κόσμος σπεύδει να απολαύσει τα κομμάτια του, όπου και αν εμφανίζεται. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» ο ερμηνευτής δήλωσε πως είναι στην καλύτερη φάση της ζωής του και μίλησε για την απόφασή του, ύστερα από 45 χρόνια να κάνει διακοπές.

Τι κάνετε και σε τι φάση της ζωής σας σας πετυχαίνουμε;

Είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου, ειδικά καλλιτεχνικά. Για πρώτη φορά ύστερα από σαράντα πέντε χρόνια κάνω διακοπές. Είναι μια επιλογή μου και νιώθω ότι επιτέλους μπορώ να σταματήσω λίγο, να χαλαρώσω και να απολαύσω την καθημερινότητα χωρίς το συνεχές άγχος της δουλειάς.

Πραγματικά δεν είχατε ξανακάνει διακοπές τόσα χρόνια; Πώς το εξηγείτε αυτό;

Δουλεύω ασταμάτητα σαράντα πέντε χρόνια. Κάνω συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κύπρο. Δεν σταμάτησα ποτέ, χειμώνα-καλοκαίρι, και συμμετείχα σε πάρα πολλά σχήματα. Είμαι σαν να είσαι ένα πολυμηχάνημα που δουλεύει συνεχώς, χωρίς ανάσα. Τώρα όμως κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να κάνω ένα διάλειμμα και να φροντίσω λίγο τον εαυτό μου.