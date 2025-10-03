Ο βουλευτής της επαρχίας που διαδίδει ότι συνάδελφός του είναι άρρωστος

Έχει αγριέψει η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Σε επαρχιακό νομό, βουλευτής διαδίδει πως άλλος βουλευτής του κόμματος είναι… άρρωστος και πάσχει από σοβαρή ασθένεια, όπως αναφέρει το “Θεωρείο” της εφημερίδας “Καθημερινή”.

Η φήμη έχει διαδοθεί τόσο πολύ που ο «άρρωστος βουλευτής» στις περιοδείες του εισπράττει τη… συμπάθεια των ψηφοφόρων του για το πρόβλημα που περνάει, με τον ίδιο να προσπαθεί να πείσει πως είναι όλα ψέματα και χαίρει άκρας υγείας. Άρα όταν ο πρωθυπουργός μιλά για fake news από την αντιπολίτευση, καλό είναι να τον ακούσουν και οι δικοί του βουλευτές και να σταματήσουν να διαδίδουν τέρατα σχολιάζει η στήλη.

Σημειώνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να κάνει μία περιοδεία κάθε μήνα για να επικοινωνήσει το κυβερνητικό έργο, με επόμενο σταθμό, αυτό το Σαββατοκύριακο, την Αμοργό. Ο ίδιος έχει αποσυνδέσει τις περιοδείες από το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών, επιμένοντας ότι η προσφυγή στην (πρώτη) κάλπη θα γίνει την Άνοιξη του 2027. Πάντως, όσο πλησιάζουμε στο 2026, οι περιοδείες είναι βέβαιο ότι θα ενταθούν.