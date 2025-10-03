Κοβέσι στο Politico: «Η απάτη με τις επιδοτήσεις της Ε.Ε. δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας – Βλέπουμε τα ίδια πράγματα και σε άλλα κράτη-μέλη»

Η διαφθορά στα κοινοτικά προγράμματα επιδοτήσεων δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα, αλλά εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποιεί η επικεφαλής των ευρωπαϊκών εισαγγελικών Αρχών.

Μαρινάκης: Όποιος ακούσει την κ. Κοβέσι, καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης από την κυβέρνηση για τις έρευνες είναι παραμύθια της Χαλιμάς

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), Λάουρα Κόβεσι, μιλώντας στο Politico, τόνισε ότι «δεν θα έλεγα ότι η Ελλάδα διαφέρει πολύ. Έχουμε παρατηρήσει απάτες με τις επιδοτήσεις σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη, η διαφορά είναι το μέγεθος και πόσες περιπτώσεις έχουμε».

Συμπλήρωσε ότι «στην Ελλάδα διαπιστώσαμε ότι ο τρόπος που διαπράχθηκε η εγκληματική δραστηριότητα ήταν πολύ συστηματική και πολύ καλά οργανωμένη, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Αλλά βλέπουμε τα ίδια πράγματα και σε άλλα κράτη-μέλη».

Λάουρα Κοβέσι για Τέμπη: Θα μπορούσε να αποφευχθεί η τραγωδία, εάν η σύμβαση 717 είχε εκτελεστεί στην ώρα της και σωστά

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε στον χώρο των Τελωνείων του Πειραιά, η Κόβεσι αποκάλυψε ότι είχε λάβει μια συγκινητική επιστολή από μια αγρότισσα, η οποία υποστήριζε ότι «οι έντιμοι αιτούντες αποκλείστηκαν από τα κονδύλια της ΕΕ επειδή άλλοι κατέφυγαν σε δωροδοκίες». Η ίδια σχολίασε: «Ας μιλήσουμε γι’ αυτό: πώς οι έντιμοι αγρότες δεν είχαν πρόσβαση».

Ένας από τους σημαντικούς στόχους της Κόβεσι είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), που δημιουργήθηκε μετά την πανδημία για να διανείμει μεγάλα ποσά σε κράτη-μέλη.

Λάουρα Κοβέσι: Η αναθεώρηση του άρθρου 86 παρεμπόδισε την έρευνά μας στα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Τώρα έχουμε αυτά τα κονδύλια του RRF. Φυσικά, η οργανωμένη εγκληματικότητα στράφηκε εκεί γιατί μπορούν να βγάλουν χρήματα», δήλωσε στο Politico.

Η Κοβέσι αναφέρθηκε επίσης και στην αποκάλυψη της τεράστιας απάτης μέσω της επιχείρησης «Καλυψώ» και στη δράση του κυκλώματος, το οποίο δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί ακόμη και μαφιόζικες μεθόδους.

Όπως ανέφερε η ίδια, «έχουμε ανακαλύψει ένα καινούριο πεδίο οργανωμένου εγκλήματος, γίνεται δυνατότερο και αυτό είναι μη αποδεκτό. Δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά. Έχουμε συνομιλίες για οργάνωση δολοφονιών σχετικά με την τελωνειακή απάτη, μιλάμε κυρίως για εγκληματικές οργανώσεις τρίτων χωρών, κυρίως με προέλευση από την Κίνα, και πρέπει να παλέψουμε πίσω ως Ευρωπαίοι. Ο νόμος είναι ίσος για όλους».

«Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Όλοι επηρεάζονται από τη διαφθορά και την οικονομική απάτη», τόνισε, όπως επισημαίνει το Politico.

Η EPPO διερευνά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που περιλάμβανε επιχειρηματίες, πολιτικά πρόσωπα και υπαλλήλους του.

«Για πολλά χρόνια κάποιοι έκλεβαν χρήματα. ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το ακρωνύμιο της διαπλοκής, της διαφθοράς και του νεποτισμού. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τον στάβλο του Αυγεία», είπε η Κοβέσι, ενώ δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη από τους εισαγγελείς της Ελλάδας, τους οποίους χαρακτήρισε άριστους και θαρραλέους.

«Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει τηλεοπτικό reality show. Είμαστε εδώ παρά τις προσπάθειες εκφοβισμού», είπε και πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εδώ σε συνεργασία με το εθνικό κλιμάκιο και τις ελληνικές αρχές.

11:33 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

