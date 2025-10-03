Λάουρα Κοβέσι: H επιστολή που έλαβε από αγρότισσα και η σημαία της Ουκρανίας στο πέτο

Τον χώρο των Τελωνείων του Πειραιά επέλεξε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι για να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στους Έλληνες δημοσιογράφους. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μιλώντας για όλες τις έρευνες που αφορούν την Ελλάδα, έδωσε έμφαση στην επιχείρηση «Καλυψώ» που αφορά σε απάτες με ΦΠΑ και δασμούς, ενώ δέχθηκε δεκάδες ερωτήσεις, κυρίως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη και το θέμα του άρθρου 86.

Μάλιστα η κ. Κοβέσι αποκάλυψε σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι έλαβε «μια συγκινητική επιστολή», από μία αγρότισσα, η οποία την ενημέρωσε πως δεν έχει πρόσβαση στα χρήματα που δικαιούται «διότι δεν είναι διατεθειμένη να δωροδοκήσει και να συμμετάσχει σε αυτό το σύστημα διαφθοράς».

Πέραν των όσων είπε και των μηνυμάτων που έστειλε, η Ευρωπαία Εισαγγελέας έκανε μία στυλιστική επιλογή που συζητήθηκε, καθώς φόρεσε στο πέτο της μία καρφίτσα με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας. Σημειώνεται ότι η Λάουρα Κοβέσι είναι από τη Ρουμανία που συνορεύει με την Ουκρανία, την οποία στήριξε από την πρώτη στιγμή του πολέμου.

Τη συμβολική αυτή καρφίτσα, φορούσε η κ. Κοβέσι και κατά την επίσκεψή της την προηγούμενη μέρα στο υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου συναντήθηκε με τον Γιώργο Φλωρίδη. Το ίδιο και οι συνεργάτες της, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους προς τη χώρα.

 

