Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο βίντεο με την λίγων ημερών κόρη της

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, εδώ και λίγες ημέρες κρατούν στην αγκαλιά τους τον καρπό του έρωτά τους, την πολύτιμη κόρη τους. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, την Πέμπτη 24 Απριλίου πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία πρωταγωνιστεί το μωρό της.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε ένα πολύ γλυκό βίντεο, στο οποίο την βλέπουμε τόσο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και αφού γέννησε την κόρη της.

Η παραμυθένια ανάρτηση

Στη δημοσίευση, η παρουσιάστρια είναι ξαπλωμένη και φοράει ένα λευκό φόρεμα. Στο πρώτο μισό του βίντεο, χαϊδεύει τρυφερά την φουσκωμένη της κοιλίτσα, μέσα στην οποία μεγάλωνε το μωρό της.

Αμέσως μετά, το βίντεο μας μεταφέρει στο παρόν. Η Κατερίνα Καινούργιου είναι και πάλι ξαπλωμένη και φοράει το ίδιο φόρεμα.

Ωστόσο, πλέον είναι ξαπλωμένη πάνω της η νεογέννητη κόρη της. Η ευτυχισμένη μητέρα δεν χαϊδεύει την κοιλίτσα της, αλλά το μωρό που έφερε στον κόσμο.

Η επιτυχημένη παρουσιάστρια έχει «ντύσει» το παραμυθένιο βίντεό της, με το κομμάτι «Everything i wanted».