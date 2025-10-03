Ισραήλ: Αναχαίτισε και το τελευταίο σκάφος του στολίσκου για τη Γάζα – Δείτε σε βίντεο το ρεσάλτο των κομάντος

Το τελευταίο σκάφος του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ, όπως φάνηκε στην πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης του διεθνούς στολίσκου και σύμφωνα με την ανακοίνωσή του.

Το Marinette, που παρουσίασε μηχανικά προβλήματα και έμεινε πίσω από τον κύριο στόλο των 41 πλοίων -όλα τα οποία είχαν αναχαιτιστεί και καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις την προηγούμενη ημέρα-, αποτέλεσε το τελευταίο μέρος της επιχείρησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)



Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει δυνάμεις της ναυτικής μονάδας κομάντο Shayetet 13 να επιβιβάζονται στο σκάφος, αναφέρουν οι Times of Israel.

Katil İsrail’in, Gazze’ye giden son gemi Marinette’ye baskın düzenlediği anlar… pic.twitter.com/E59Qs3WYRy — Sabah (@sabah) October 3, 2025

Παράλληλα, σύμφωνα με τους ακτιβιστές, ένας νέος στολίσκος κατευθύνεται προς τη Λωρίδα της Γάζας σε μια νέα προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. O GSF αναφέρει ότι το πλοίο Conscience αναχώρησε από την Ιταλία την Τετάρτη με περίπου 100 ακτιβιστές επί του σκάφους, πολλοί εκ των οποίων είναι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και δημοσιογράφοι.

Το Conscience ενώνεται με άλλα οκτώ πλοία που είχαν αναχωρήσει από την Ιταλία σχεδόν πριν από μία εβδομάδα.

Τα εννέα σκάφη βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανοιχτά της Κρήτης, σύμφωνα με δεδομένα ζωντανής παρακολούθησης.