Euroleague: Για το «2 στα 2» ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπαρτσελόνα – Η ώρα του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (3/10, 21:15) στο Telekom Center Athens, για την 2η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να κλείσει αήττητος την πρώτη… διαβολοβδομάδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και να κρατήσει αήττητη την έδρα του.

Οι «πράσινοι» άρχισαν νικηφόρα τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, καθώς στην πρεμιέρα της EuroLeague, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε της Μπάγερν Μονάχου με 87-79, σε ένα ματς όπου ο Κέντρικ Ναν εντυπωσίασε, με 21 πόντους και 10 ασίστ. Οι «πράσινοι» μπορεί να μην κυριάρχησαν πλήρως, ωστόσο έκαναν ό,τι χρειάστηκε για να φτάσουν σε μια άνετη πρώτη νίκη στη νέα σεζόν. Άλλωστε οι 27 ασίστ και το γεγονός ότι κέρδισαν όλα τα δεκάλεπτα απέναντι στην Μπάγερν είναι σαφώς ενθαρρυντικά δείγματα για τον Τούρκο τεχνικό.

Ανησυχία, ωστόσο, προκάλεσε η εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς χωρίς να σκοράρει, εμφανώς επηρεασμένος από την πρόσφατη ίωση που τον ταλαιπώρησε. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο εκρηκτικός πόιντ γκαρντ και μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού στην Ευρώπη έμεινε άποντος για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, δεν περνά απαρατήρητο.

Επιπλέον, ο κόουτς Αταμάν έχει μπροστά του ζήτημα να επιλύσει στον τομέα των ριμπάουντ, αφού η ομάδα του έχασε τη μάχη των εναέριων μονομαχιών από την Μπάγερν. Από την άλλη, θετικά ήταν τα μηνύματα από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο (15 πόντοι) και τον Ομέρ Γιουρτσεβέν (14 πόντοι), που πλαισίωσαν ιδανικά τον Ναν. Ο Ρισόν Χολμς έκανε θετικό ντεμπούτο στην EuroLeague με 9 πόντους, ενώ οι «πράσινοι» σούταραν μόλις 18 τρίποντα, ευστοχώντας στα 5 – ένδειξη πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και στο περιφερειακό παιχνίδι.

Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα γνώρισε βαριά ήττα στην εκκίνηση της εφετινής EuroLeague, καθώς έπεσε με 103-87 εκτός έδρας από τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Το γεγονός ότι δέχθηκε πάνω από 100 πόντους λέει πολλά για την αμυντική της κατάσταση και την έλλειψη συνοχής. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που σίγουρα προκαλεί «συναγερμό» στις τάξεις της καταλανικής ομάδας, ιδίως μετά από μια σειρά άνευρων εμφανίσεων στην προετοιμασία.

Ο Γουίλ Κλάιμπερν ξεχώρισε με 23 πόντους, ενώ οι Πάντερ και Βέσελι πρόσθεσαν από 13. Ο προπονητής Ζοάν Πεναρόγια χρησιμοποίησε και τους 12 διαθέσιμους παίκτες, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει σχήμα ικανό να αλλάξει τη ροή του αγώνα απέναντι στους Ισραηλινούς.

Η σεζόν αυτή είναι κομβική για τον Πεναρόγια, ο οποίος δεν προέρχεται από ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά και η πίεση αυξάνεται. Αν η εικόνα της ομάδας παραμείνει αντίστοιχη, δεν αποκλείεται να τεθεί θέμα και για τη θέση του στον πάγκο. Το επόμενο τεστ, ωστόσο, δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς η Μπαρτσελόνα ταξιδεύει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον φιλόδοξο Παναθηναϊκό, μία από τις ομάδες που συγκαταλέγονται στα φαβορί για την τετράδα.

Οι Καταλανοί θα πρέπει να παρουσιάσουν συγκεκριμένο πλάνο για να περιορίσουν τον Κέντρικ Ναν και να μην επιτρέψουν στον Σορτς να… απαντήσει δυναμικά μετά το κακό του ντεμπούτο. Η περιφερειακή γραμμή της Μπαρτσελόνα (Μπριθουέλα, Σατοράνσκι, Λαπροβίτολα) θα χρειαστεί να ανεβάσει στροφές και, κυρίως, να περιορίσει τα λάθη (15 λάθη στην πρεμιέρα).

Τέλος, η γραμμή των ψηλών χρειάζεται άμεση βελτίωση, καθώς πέρα από τον Βέσελι, οι υπόλοιποι δεν ανταποκρίθηκαν. Για να έχει ελπίδες στο ΟΑΚΑ, η Μπαρτσελόνα οφείλει να κερδίσει τις μάχες στη ρακέτα, ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έδειξε αδυναμία στα ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Ματίας Λεσόρ, ενώ η συμμετοχή του Τσεντί Όσμαν θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή. Από την Μπαρτσελόνα θα απουσιάσει ο Χουάν Νούνιεθ (υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο δεξιό του γόνατο).

