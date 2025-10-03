Μακρακώμη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε αποθήκη – ΦΩΤΟ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (3/10) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μακρακώμης, για φωτιά σε αποθήκη νότια της πόλης.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε από άγνωστη προς το παρόν αιτία στο συγκεκριμένο κτίριο, που είναι πλησίον σε σπίτια, στο δρόμο που περνά από το Γυμνάσιο – Λύκειο Μακρακώμης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επενέβησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες, που σε πρώτη φάση απέκλεισαν την περίπτωση επέκτασής της, καθώς τριγύρω υπήρχε αρκετή ξερή βλάστηση.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο