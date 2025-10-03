Τραγωδία στα Τέμπη: Θυροκολλήθηκε η πρόσκληση εκταφής του γιού του Πάνου Ρούτσι

Enikos Newsroom

Η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, Ζωή Κωνσταντοπούλου, «δεν εμφανίστηκε να παραλάβει την πρόσκληση που προσδιόριζε τη νέα ημέρα εκταφής του Ντένι Ρούτσι για την ερχόμενη εβδομάδα», σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, και έτσι δόθηκε εισαγγελική παραγγελία για να επιδοθεί η πρόσκληση στο γραφείο της συνηγόρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όταν ο δικαστικός κλητήρας πήγε στο γραφείο για να κάνει την επίδοση, δεν άνοιξε η πόρτα για να παραληφθεί η πρόσκληση και μετά από αυτό, ο δικαστικός κλητήρας θυροκόλλησε στην πόρτα του γραφείου την πρόσκληση, που καθορίζει τη νέα ημερομηνία εκταφής του Ντένι Ρούτσι.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες είχε εκδοθεί παραγγελία για να γίνει η εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι την περασμένη Παρασκευή (26.9.2025), όμως, η κυρία Κωνσταντοπούλου ζήτησε να αναβληθεί η ημερομηνία εκταφής -κάτι το οποίο η ίδια αρνείται- προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος και το αίτημα αναβολής έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και ορίστηκε να γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

