Γάζα: Η Χαμάς χαιρετίζει τη δήλωση Τραμπ – «Είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις»

Φωτογραφία αρχείου: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα είναι «ενθαρρυντικές», ανακοίνωσε η Χαμάς, δηλώνοντας έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Ισραήλ: Έκπληκτος ο Νετανιάχου από την ανάρτηση του Τραμπ – Θεωρεί ότι η Χαμάς απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

«Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για την άμεση παύση των ισραηλινών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας είναι ενθαρρυντικές και η Χαμάς είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις για να επιτευχθεί ανταλλαγή κρατουμένων, τον τερματισμό του πολέμου και την εξασφάλιση της αποχώρησης του ισραηλινού (στρατού) από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ταχίρ αλ Νούνου.

