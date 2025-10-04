Ισραήλ: Έκπληκτος ο Νετανιάχου από την ανάρτηση του Τραμπ – Θεωρεί ότι η Χαμάς απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Η πρώτη αντίδραση του Ισραήλ και της κυβέρνησης Νετανιάχου καταγράφηκε πριν λίγο.

Κατάρ: Ξεκίνησε τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από το σχέδιο Τραμπ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ισραηλινό κανάλι 12 επικαλούμενο αξιωματούχο της κυβέρνησης αποκάλυψε πώς ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε «έκπληκτος» από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για την Χαμάς, αλλά και για το γεγονός ότι καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Όπως αναφέρεται, η ίδια πηγή τονίζει ότι ο Νετανιάχου θεωρεί ότι η απάντηση της Χαμάς απορρίπτει το προτεινόμενο από τις ΗΠΑ ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα και προκρίνει έναν  συντονισμό με ΗΠΑ ώστε να μην φαίνεται οτι η Χαμάς έχει απαντήσει καταφατικά, εφόσον όπως υποστηρίζεται η παλαιστινιακή οργάνωση δεν αποδέχεται τον όρο για πλήρη αφοπλισμό.

01:45 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

