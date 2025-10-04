Ισραήλ: Έκπληκτος ο Νετανιάχου από την ανάρτηση του Τραμπ – Θεωρεί ότι η Χαμάς απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Η πρώτη αντίδραση του Ισραήλ και της κυβέρνησης Νετανιάχου καταγράφηκε πριν λίγο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ισραηλινό κανάλι 12 επικαλούμενο αξιωματούχο της κυβέρνησης αποκάλυψε πώς ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε «έκπληκτος» από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για την Χαμάς, αλλά και για το γεγονός ότι καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς.

Όπως αναφέρεται, η ίδια πηγή τονίζει ότι ο Νετανιάχου θεωρεί ότι η απάντηση της Χαμάς απορρίπτει το προτεινόμενο από τις ΗΠΑ ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα και προκρίνει έναν συντονισμό με ΗΠΑ ώστε να μην φαίνεται οτι η Χαμάς έχει απαντήσει καταφατικά, εφόσον όπως υποστηρίζεται η παλαιστινιακή οργάνωση δεν αποδέχεται τον όρο για πλήρη αφοπλισμό.