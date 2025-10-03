Γερμανία: Έκλεισε για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες το αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω θέασης drones – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το αεροδρόμιο του Μονάχου έκλεισε και πάλι το βράδυ της Παρασκευής (3/10), επειδή θεάθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή, σύμφωνα με τον πιλότο ενός αεροσκάφους, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι έχουν κλείσει και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης, ωστόσο «δεν ήταν ακόμη σαφής» ο λόγος.

Here’s a picture of the “significantly larger wingspan” of the suspicious object over Munich Airport, after flying over 🇩🇪 AB who are developing new UAVs. ❗Note: BOTH OBJECTS appeared out of nowhere, just like in Prague Airport, tonight ~ looks similar (📹 2) https://t.co/dgwh5m4OfL pic.twitter.com/dSUaI6ZBCB — OSINT Military Tracker (@OSINTMilTracker) October 3, 2025

Είναι η δεύτερη φορά που κλείνει το αεροδρόμιο του Μονάχου μέσα σε 24 ώρες.

Ο πιλότος ενός αεροσκάφους που επρόκειτο να αναχωρήσει για το Λονδίνο, όμως η πτήση ακυρώθηκε, είπε στους επιβάτες ότι έχουν σηκωθεί ελικόπτερα της αστυνομίας.

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters