Μόναχο: «Η αστυνομία πρέπει να καταρρίπτει drones αμέσως», λέει ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας – Προωθεί νομοσχέδιο για αλλαγή κανονισμών

Η ανησυχία για την ασφάλεια στον εναέριο χώρο της Γερμανίας εντείνεται μετά το τελευταίο περιστατικό με drones πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου, που ήρθε μόλις λίγες ώρες πριν τον εορτασμό της 35ης επετείου από την επανένωση της χώρας, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.

Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, δήλωσε στην εφημερίδα Bild ότι «η αστυνομία μας πρέπει να μπορεί να καταρρίπτει drones αμέσως», αντί να «περιμένει».

Ο επικεφαλής της CSU πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση του βαυαρικού υπουργικού συμβουλίου την Τρίτη και ότι θα προωθηθεί άμεσα νομοσχέδιο για να αλλάξουν οι κανονισμοί σχετικά.

«Οι υποδομές μας πρέπει να παραμένουν λειτουργικές ανά πάσα στιγμή. Χρειαζόμαστε κυριαρχία στον εναέριο χώρο μας», σημείωσε χαρακτηριστικά μετά τις χθεσινοβραδινές αναφορές για drones πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου, την πρωτεύουσα της Βαυαρίας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να απλοποιήσει τα πρότυπα προμηθειών για drones, τονίζοντας ωστόσο ότι η ευθύνη για την ενίσχυση των αντι-drone δυνατοτήτων πρέπει να παραμένει σε κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά και όχι στην Ένωση στο σύνολό της.

«Η ΕΕ δεν είναι αμυντικός οργανισμός. Κάθε χώρα πρέπει να αναπτύξει αυτές τις δυνατότητες και έπειτα να συνεργαστούμε πολύ στενά ώστε να μπορούμε να ανιχνεύουμε τα drones», είπε σε συνέντευξή του στο Reuters από την Κοπεγχάγη, αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Η εφημερίδα Bild, επικαλούμενη πηγές κοντά στην έρευνα, μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα από τα «πολλαπλά» drones που αναφέρθηκαν πάνω από το αεροδρόμιο του Μονάχου το βράδυ της Πέμπτης ήταν «μεγαλύτερο» από το συνηθισμένο, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα για τη φύση του περιστατικού.

Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από τις αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα επίσημες πληροφορίες, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ποιος κρύβεται πίσω από την τελευταία επίθεση με drones, η οποία καθήλωσε 17 πτήσεις, αποκλείοντας περίπου 3.000 επιβάτες. Το αεροδρόμιο του Μονάχου λειτουργεί και πάλι κανονικά από τις 05:00 (τοπική ώρα).

Η πόλη του Μονάχου βρέθηκε ήδη σε κατάσταση επιφυλακής αυτήν την εβδομάδα, αφού το δημοφιλές Oktoberfest είχε κλείσει προσωρινά λόγω απειλής για βόμβα και της ανακάλυψης εκρηκτικών σε οικία στο βόρειο τμήμα της πόλης, έπειτα από εκρήξεις και πυροβολισμούς. Οι αρχές κατέληξαν ότι δεν υπήρχε πολιτικό ή θρησκευτικό κίνητρο πίσω από την επίθεση, αλλά ότι ο στόχος ήταν η οικογένεια του φερόμενου δράστη.

Με πληροφορίες από: Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ