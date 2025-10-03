Boracay: Το δεξαμενόπλοιο – «φάντασμα» ίσως εμπλέκεται με τις παραβιάσεις των ρωσικών drones – Είχε αναχαιτισθεί από τις γαλλικές Αρχές

Οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις μελών πληρώματος σε πλοίο που φέρεται να συνδέεται με τον ρωσικό «σκιώδη στόλο», σε μια υπόθεση που προκαλεί έντονη ανησυχία στην Ευρώπη.

Το δεξαμενόπλοιο «Boracay», ηλικίας 18 ετών, που φέρει σημαία του Μπενίν, δέχθηκε έφοδο από τις γαλλικές Αρχές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αφού αγκυροβόλησε 50 χιλιόμετρα έξω από το λιμάνι του Σεν Ναζέρ στη δυτική Γαλλία.

Το Boracay θεωρείται ύποπτο ότι χρησιμοποιήθηκε και ως βάση εκτόξευσης των drones που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της Δανίας την περασμένη εβδομάδα, πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη, σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ.

Ο «σκιώδης στόλος» της Ρωσίας

Στρατιωτικό προσωπικό επιβιβάστηκε στο Boracay, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιείται από τη Μόσχα για την παράκαμψη των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Τόσο η Βρετανία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβάλει κυρώσεις στο πλοίο, τον Οκτώβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025 αντίστοιχα.

Η ΕΕ είχε αναφέρει ότι το πλοίο συνδέεται με τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων «ενώ ασκεί ακανόνιστες και υψηλού κινδύνου ναυτιλιακές πρακτικές».

Από την πλευρά του το Λονδίνο τόνισε ότι το πλοίο «εμπλέκεται σε δραστηριότητα που έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας … ή την απόκτηση οφέλους από ή τη στήριξη της ρωσικής κυβέρνησης» στη μεταφορά πετρελαίου ή πετρελαϊκών προϊόντων που προέρχονται από τη Ρωσία προς τρίτη χώρα.

Το Boracay αναχώρησε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας και κατευθυνόταν σήμερα το πρωί νοτιοδυτικά, σύμφωνα με τους ειδικούς ναυτικούς ιστοτόπους Marine Traffic και Vesselfinder, απομακρυνόμενο από το Σεν Ναζέρ (δυτικά) όπου οι γαλλικές αρχές το εξέτρεψαν και το ανάγκασαν να αγκυροβολήσει.

Προορισμός του τότε ήταν η Ινδία, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές.

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, το εμπόριο πετρελαίου που φέρεται να πραγματοποιεί ο σκιώδης στόλος αντιπροσωπεύει «πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ» για τον προϋπολογισμό της Ρωσίας και επιτρέπει να χρηματοδοτηθεί «το 30 με 40% της πολεμικής προσπάθειάς της» εναντίον της Ουκρανίας.

Σύλληψη του πληρώματος

Το Boracay, ένα δεξαμενόπλοιο μήκους 244 μέτρων, είναι γνωστό με διάφορες επωνυμίες μεταξύ των οποίων «Pushpa», και είχε προηγουμένως εγγραφεί σε επτά νηολόγια (Τζιμπουτί, Γκαμπόν, Χονγκ Κονγκ, Σεντ Κιτς και Νέβις, Λιβερία, Νησιά Μάρσαλ, Μογγολία), σύμφωνα με τον ιστότοπο www.opensanctions.org

Δύο ανώτεροι αξιωματικοί του πληρώματος, που παρουσιάστηκαν ως ο καπετάνιος και ο υποπλοίαρχος του πλοίου, συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, αν και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν πλέον αφεθεί ελεύθεροι και συνεχίζουν το ταξίδι με προορισμό τη Διώρυγα του Σουέζ.

French military forces have now boarded the Russian shadow fleet tanker Boracay off the French coast. The ship is suspected of having launched the drones that shut down Copenhagen Airport a week ago 🇫🇷🇩🇰🇷🇺 pic.twitter.com/PjSDIUgw4N — Visegrád 24 (@visegrad24) October 1, 2025

Ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος, αμφότεροι Κινέζοι, βρίσκονται πάνω στο σκάφος, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που πρόσκειται στην υπόθεση, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες «μεταφέρθηκαν στο σκάφος μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο είχαν τεθεί υπό κράτηση».

Ο πλοίαρχος θα πρέπει εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου της Βρέστης (δυτικά) τον Φεβρουάριο για «άρνηση συμμόρφωσης», ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι γαλλικές δικαστικές αρχές, που ξεκίνησαν έρευνα αφού οι δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων του γαλλικού ΠΝ αναχαίτισαν το Boracay λόγω «ασαφειών σχετικά με την εθνικότητα» και «απουσίας σημαίας» του πλοίου, σύμφωνα με την εισαγγελία στη Βρέστη.

Σύνδεση με τα drones

Ανάλυση της πορείας του Boracay στη Βαλτική Θάλασσα έδειξε ότι το δεξαμενόπλοιο κινήθηκε κοντά σε μια σειρά περιστατικών με drones στη βόρεια Ευρώπη, μετά την αναχώρησή του από το ρωσικό λιμάνι Primorsk στις 20 Σεπτεμβρίου.

Δεδομένα που αναλύθηκαν από την Telegraph έδειξαν ότι βρισκόταν μόλις 50 ναυτικά μίλια μακριά από την Κοπεγχάγη στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν drones παρέλυσαν το κεντρικό αεροδρόμιο της πόλης.

Στη συνέχεια εντοπίστηκε να πλέει γύρω από το βόρειο άκρο της Δανίας πριν κατευθυνθεί προς τις βορειοανατολικές ακτές της Γερμανίας μεταξύ 23 και 25 Σεπτεμβρίου.

Οι εξελίξεις αυτές ήρθαν ενώ οι συζητήσεις των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη, την 1η Οκτωβρίου, κυριαρχήθηκαν από τα περιστατικά με ρωσικά drones σε χώρες της ΕΕ και από την πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία ενός «τείχους από drones» στα ανατολικά σύνορα ως απάντηση στις παραβιάσεις.

Μετά τις συλλήψεις, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει «συγκεκριμένες έρευνες», σημειώνοντας ωστόσο ότι οι χώρες «αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τον σκιώδη στόλο στη Βαλτική Θάλασσα».

Η αναχαίτιση του πλοίου αυτού, που ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δείχνει τη βούληση του Παρισιού να «αυξήσει την πίεση στον σκιώδη στόλο γιατί αυτό θα μείωνε την ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της» στην Ουκρανία, εκτίμησε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από την Κοπεγχάγη, όπου πραγματοποιούνταν σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνέστησε ωστόσο «πολλή προσοχή» σχετικά με μια ενδεχόμενη εμπλοκή του πλοίου στις υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η έρευνα που έχει ξεκινήσει στη Γαλλία δεν αφορά την υπόθεση αυτή.

«Πειρατεία» σύμφωνα με τη Μόσχα

Για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η αναχαίτιση του Boracay συνιστά «πειρατεία».

«Πρόκειται για πειρατεία. Επειδή (…) το δεξαμενόπλοιο αναχαιτίστηκε σε ουδέτερα ύδατα, χωρίς καμία βάση. Προφανώς, έψαχναν κάτι, στρατιωτικά εμπορεύματα, drones, ή πράγματα όπως αυτά. Αλλά δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο εκεί», είπε από το Σότσι, στη νοτιοανατολική Ρωσία, λέγοντας ότι «δεν γνωρίζει σε ποιο βαθμό συνδέεται με τη Ρωσία».

Σύμφωνα με τον Guardian, το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν είχε καμία πληροφορία για πλοίο που φέρεται να ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο και που βρισκόταν στα ανοικτά της Γαλλίας.

Το δεξαμενόπλοιο ανήκει σε ένα σύνολο εκατοντάδων μυστικών πλοίων ο αδιαφανής τρόπος λειτουργίας των οποίων -συχνή αλλαγή σημαίας, ιδιοκτήτες εγκατεστημένοι σε φορολογικούς παραδείσους, συχνά κλειστοί αναμεταδότες- καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό και τη σύνδεσή τους με τη Μόσχα.

«Κάθε μέρα, δέκα έως 15 πλοία του σκιώδους στόλου διέρχονται ανοικτά της Μπρεστ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή. Τουλάχιστον 444 πλοία υπόκεινται σε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από: Politico, Daily Mail, ΑΠΕ-ΜΠΕ