Πάνος Ρούτσι: Έχει χάσει 10 κιλά, υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές – Η ανακοίνωση των γιατρών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάνος Ρούτσι

Ανακοίνωση εξέδωσε η ιατρική ομάδα του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας που παρακολουθεί την πορεία της υγείας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται για 19η ημέρα σε απεργία πείνας.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Πάνος Ρούτσι, έχει χάσει 10 κιλά και υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές επιπλοκές. Υποβλήθηκε σε αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

“Όντας στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές” αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Νωρίτερα είχε μεταβεί για εξετάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι γιατροί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τού συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά αρνήθηκε.

 

 

