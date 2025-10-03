Τηλεθέαση (2/10): Τα νούμερα στην prime time – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Πέμπτη (2/10).
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Να με λες μαμά 19,3%
- ALPHA – Άγιος έρωτας 18,7%
- MEGA – Η Γη της Ελιάς 14,2%
- ANT1 – Europa League: Θέλτα – ΠΑΟΚ 13,9%
- MEGA – Στο Παρά Πέντε 8,4%
- STAR – Τα Φαντάσματα (Ε) 8,3%
- SKAI – Exathlon 8,1%
- STAR – Ξένη ταινία: Εκτός Ελέγχου 6,1%
- OPEN – Ξένη ταινία: Έχετε κάνει κράτηση; 3,1%
Late Night
- ALPHA – Πρωταγωνιστές: Πρεμιέρα 14,8%
- MEGA – Πενήντα πενήντα 11,7%
- MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 10,4%
- SKAI – Νόμος και τάξη 7,9%
- ANT1 – The football show 7,1%
- STAR – Ξένη ταινία: Human capital 6,2%
- OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω 5,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Άγιος έρωτας 15,1%
- ALPHA – Να με λες μαμά 14,6%
- MEGA – Στο Παρά Πέντε 13,2%
- ANT1 – Europa League: Θέλτα – ΠΑΟΚ 13%
- STAR – Τα Φαντάσματα (Ε) 12,5%
- MEGA – Η Γη της Ελιάς 10,1%
- SKAI – Exathlon 6,1%
- STAR – Ξένη ταινία: Εκτός Ελέγχου 6%
- OPEN – Ξένη ταινία: Έχετε κάνει κράτηση; 2,9%
Late Night
- MEGA – Πενήντα πενήντα 15,7%
- MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 14,5%
- ALPHA – Πρωταγωνιστές: Πρεμιέρα 11%
- SKAI – Νόμος και τάξη 5,8%
- STAR – Ξένη ταινία: Human capital 5,1%
- ANT1 – The football show 4,6%
- OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω 3,2%