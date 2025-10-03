Τηλεθέαση (2/10): Τα νούμερα στην prime time – Οι σειρές που ξεχώρισαν

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Πέμπτη (2/10).

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Να με λες μαμά 19,3%
  • ALPHA – Άγιος έρωτας 18,7%
  • MEGA – Η Γη της Ελιάς 14,2%
  • ANT1 – Europa League: Θέλτα – ΠΑΟΚ 13,9%
  • MEGA – Στο Παρά Πέντε 8,4%
  • STAR – Τα Φαντάσματα (Ε) 8,3%
  • SKAI – Exathlon 8,1%
  • STAR – Ξένη ταινία: Εκτός Ελέγχου 6,1%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Έχετε κάνει κράτηση; 3,1%

Late Night

  • ALPHA – Πρωταγωνιστές: Πρεμιέρα 14,8%
  • MEGA – Πενήντα πενήντα 11,7%
  • MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 10,4%
  • SKAI – Νόμος και τάξη 7,9%
  • ANT1 – The football show 7,1%
  • STAR – Ξένη ταινία: Human capital 6,2%
  • OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω 5,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Άγιος έρωτας 15,1%
  • ALPHA – Να με λες μαμά 14,6%
  • MEGA – Στο Παρά Πέντε 13,2%
  • ANT1 – Europa League: Θέλτα – ΠΑΟΚ 13%
  • STAR – Τα Φαντάσματα (Ε) 12,5%
  • MEGA – Η Γη της Ελιάς 10,1%
  • SKAI – Exathlon 6,1%
  • STAR – Ξένη ταινία: Εκτός Ελέγχου 6%
  • OPEN – Ξένη ταινία: Έχετε κάνει κράτηση; 2,9%

Late Night

  • MEGA – Πενήντα πενήντα 15,7%
  • MEGA – Μαύρα Μεσάνυχτα 14,5%
  • ALPHA – Πρωταγωνιστές: Πρεμιέρα 11%
  • SKAI – Νόμος και τάξη 5,8%
  • STAR – Ξένη ταινία: Human capital 5,1%
  • ANT1 – The football show 4,6%
  • OPEN – Κοινωνία Άνω Κάτω 3,2%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πάνος Ρούτσι: Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας για εξετάσεις – Σκληρή απάντηση της ΕΙΝΑΠ στον Άδωνι Γεωργιάδη

Φάρμακο για το Αλτσχάιμερ παρουσιάζει οφέλη για παιδιά με αυτισμό – Τι έδειξε νέα μελέτη

ΟΑΣΑ: Ποιες αλλαγές έρχονται στην άυλη κάρτα για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει από σήμερα για όσους μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα

Δεσμευμένες καταστάσεις ενισχύουν τη μεταφορά ενέργειας σε μοντέλα μοριακών συστημάτων

Χάκερ εκμεταλλεύονται δρομολογητές Milesight για αποστολή phishing SMS σε Ευρωπαίους χρήστες
περισσότερα
10:52 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (2/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (2/10) για τις εκπομπές της πρω...
21:27 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

«Να με λες μαμά» – Δ.Επιθυμιάδη- Χρ.Μαριάνου: Η σειρά ανοίγει έναν διάλογο, τι κάνεις σε μια περίπτωση παιδικής κακοποίησης

Η Δανάη Επιθυμιάδη και η Χριστίνα Μαριάνου, η Μαριάννα Στασινού και η Λίνα Στασινού της σειράς...
20:32 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

The Roadshow: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνοδοιπόρο τον Διονύση Κυπριώτη μας ταξιδεύει στην Κύπρο

Nέο επεισόδιο “The Roadshow” έρχεται αύριο, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 21:00 στον...
18:44 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Να με λες μαμά: Η Ξένια ανοίγει την καρδιά της στην Αγγέλα, σε μια τρυφερή σκηνή – Τι θα δούμε απόψε

Νέο συγκινητικό επεισόδιο της σειράς “Να με λες μαμά” έρχεται απόψε στις 22:30 στο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης