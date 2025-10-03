Τηλεθέαση (2/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (2/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

SKAI- Σήμερα 19,7%

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 16,2%

ALPHA – Happy Day 15,7%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,8%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,8%

Ζώνη 10-1

SKAI – Αταίριαστοι 17,8%

ALPHA – Super Κατερίνα 13,7%

MEGA – Buongiorno 12,5%

ANT1 – Το Πρωινό 12%

STAR – Breakfast@Star 8,8%

OPEN – 10 παντού 8,1%

Μεσημεριανή ζώνη

SKAI – Live You 13%

ANT1 – Αποκαλύψεις 12,8%

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 11,1%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,4%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,7%

SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,3%

STAR – GNTM (E) 5,2%

Απογευματινή ζώνη

STAR – Ο τροχός της τύχης 17,8%

MEGA – Live News 16,9%

ALPHA – Deal 15,8%

ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 15,6%

MEGA – The Chase 15,1%

ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,9%

STAR – Cash or trash 10,5%

ANT1 – 5X5 9%

OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,8%

SKAI- Το ‘χουμε! 3,8%

SKAI- Power Talk 2,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

ALPHA – Happy Day 23,4%

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,8%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 13,1%

SKAI- Σήμερα 10,7%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 4,8%

Ζώνη 10-1

ALPHA – Super Κατερίνα 16,5%

MEGA – Buongiorno 12,6%

ANT1 – Το Πρωινό 12,2%

SKAI – Αταίριαστοι 9,8%

STAR – Breakfast@Star 8,4%

OPEN – 10 παντού 4,4%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 22,3%

ANT1 – Αποκαλύψεις 11,2%

SKAI – Live You 8,5%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7,7%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 6,1%

STAR – GNTM (E) 5,4%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 2,4%

Απογευματινή ζώνη