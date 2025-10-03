Τηλεθέαση (2/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Πέμπτη (2/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • SKAI- Σήμερα 19,7%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 16,2%
  • ALPHA – Happy Day 15,7%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 9,8%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,8%

Ζώνη 10-1

  • SKAI –  Αταίριαστοι 17,8%
  • ALPHA – Super Κατερίνα 13,7%
  • MEGA – Buongiorno 12,5%
  • ANT1 – Το Πρωινό 12%
  • STAR – Breakfast@Star 8,8%
  • OPEN – 10 παντού 8,1%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • SKAI – Live You 13%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 12,8%
  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 11,1%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,4%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 8,7%
  • SKAI – Όπου υπάρχει Ελλάδα 8,3%
  • STAR – GNTM (E) 5,2%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης 17,8%
  • MEGA – Live News 16,9%
  • ALPHA – Deal 15,8%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 15,6%
  • MEGA – The Chase 15,1%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,9%
  • STAR – Cash or trash 10,5%
  • ANT1 – 5X5 9%
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 7,8%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 3,8%
  • SKAI- Power Talk 2,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • ALPHA – Happy Day 23,4%
  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18,8%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 13,1%
  • SKAI- Σήμερα 10,7%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 4,8%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 16,5%
  • MEGA – Buongiorno 12,6%
  • ANT1 – Το Πρωινό 12,2%
  • SKAI – Αταίριαστοι 9,8%
  • STAR – Breakfast@Star 8,4%
  • OPEN – 10 παντού 4,4%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 22,3%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 11,2%
  • SKAI – Live You 8,5%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 7,7%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 6,1%
  • STAR – GNTM (E) 5,4%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 2,4%

Απογευματινή ζώνη

  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 16%
  • MEGA – The Chase 15,9%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης 14,4%
  • MEGA – Live News 13,7%
  • ALPHA – Deal  13,1%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,7%
  • ANT1 – 5X5  8,7%
  • STAR – Cash or trash 8,4%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 6,7%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 2,3%
  • SKAI -Power Talk 2,2%

