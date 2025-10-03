Αγροτικό κυκλοφορεί στους δρόμους χωρίς φώτα και με μία ολόκληρη… λαϊκή στην καρότσα – Φωτογραφία αναγνώστη

Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να βλέπει κανείς στην Αθήνα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν υπερφορτωμένα, απειλώντας καθημερινά την ασφάλεια πεζών, μοτοσυκλετιστών και άλλων οδηγών.

Από ψυγεία και έπιπλα που προεξέχουν από τα οχήματα, μέχρι εμπορεύματα δεμένα πρόχειρα ή απλά στοιβαγμένα στην οροφή ή στην καρότσα, η έλλειψη σωστής ασφάλισης και ισορροπίας του φορτίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, ακόμη και τραυματισμούς.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr από την Καλλιθέα. Ένα αγροτικό είναι φορτωμένο με λαχανικά και φρούτα, τα οποία δεν είναι καν δεμένα, ως εκ τούτου κάθε δυνατό φρενάρισμα ή απότομη στροφή, μπορεί να προκαλέσει πτώση αντικειμένων στον δρόμο, με σοβαρές συνέπειες. Λεπτομέρεια: Όπως φαίνεται, το όχημα κυκλοφορεί χωρίς φώτα, με αποτέλεσμα να καθίσταται ακόμη πιο επικίνδυνο, ιδίως τις βραδινές ώρες.

