Κατάρ: Ξεκίνησε τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για τη συνέχιση των συνομιλιών γύρω από το σχέδιο Τραμπ

Το Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου (4/10) ότι έχει ξεκινήσει τον συντονισμό με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ για να συνεχιστούν οι συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ με ανάρτηση στο X.
Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η Ντόχα χαιρέτισε την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ.
Υπενθυμίζεται ότι Κατάρ και Αίγυπτος είναι μεταξύ των μεσολαβήτριων χωρών στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.
Advisor to Prime Minister and Official Spokesperson for Ministry of Foreign Affairs: #Qatar welcomes Hamas’ announcement of its acceptance of President #Trump‘s proposal to end the war in #Gaza, and its readiness to release all hostages, as part of the exchange formula contained… pic.twitter.com/erKdZhY2Sv
— Qatar News Agency (@QNAEnglish) October 3, 2025