Τραμπ για την απάντηση της Χαμάς: «Νομίζω είναι έτοιμοι για διαρκή ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει να βομβαρδίζει τη Γάζα»

Με ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Παρασκευής (3/10) ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την απάντηση της Χαμάς στο προτεινόμενο ειρηνευτικό πλάνο για τη Γάζα.

Συγκεκριμένα, ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε αρχικά: «Με βάση την ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!».

«Αυτή τη στιγμή, είναι υπερβολικά επικίνδυνο να το κάνουμε. Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις για λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή» συμπλήρωσε.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Oct 03, 2025, 5:14 PM ET ) Based on the Statement just issued by Hamas, I believe they are ready for a lasting PEACE. Israel must immediately stop the bombing of Gaza, so that we can get the H… pic.twitter.com/lC722TtbvD — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) October 3, 2025

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε νωρίτερα και την ανακοίνωση – απάντηση της Χαμάς για την πρόταση αναφορικά με το σχέδιο ειρήνευσης στην Λωρίδα της Γάζας.

Guessing this is the first time ever the White House approvingly posted a statement from Hamas… … and mistakenly attributed it to the president pic.twitter.com/MikRaaYhAc — Gregg Carlstrom (@glcarlstrom) October 3, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Νετανιάχου, Γιάριβ Λέβιν, έκανε μια ανάρτηση στην οποία δηλώνει την στήριξη στον Νετανιάχου για να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Χαμάς.