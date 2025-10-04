Τραμπ για την απάντηση της Χαμάς: «Νομίζω είναι έτοιμοι για διαρκή ειρήνη – Το Ισραήλ να σταματήσει να βομβαρδίζει τη Γάζα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Με ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Παρασκευής (3/10) ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την απάντηση της Χαμάς στο προτεινόμενο ειρηνευτικό πλάνο για τη Γάζα.

Αντιμέτωπη με την καταστροφή της, η Χαμάς, έχει βρεθεί στην κόψη του ξυραφιού – Τι δείχνει η απάντηση στο σχέδιο Τραμπ

Συγκεκριμένα, ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε αρχικά: «Με βάση την ανακοίνωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμοι για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει άμεσα τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα!».

«Αυτή τη στιγμή, είναι υπερβολικά επικίνδυνο να το κάνουμε. Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις για λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, αλλά για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε νωρίτερα και την ανακοίνωση – απάντηση της Χαμάς για την πρόταση αναφορικά με το σχέδιο ειρήνευσης στην Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Νετανιάχου, Γιάριβ Λέβιν, έκανε μια ανάρτηση στην οποία δηλώνει την στήριξη στον Νετανιάχου για να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Χαμάς.

01:45 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

