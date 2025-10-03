Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103: Στραβοπάτησαν οι «πράσινοι» στο ΟΑΚΑ

Την ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός για την δεύτερη αγωνιστική της Euroleague στο ΟΑΚΑ από την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Παρασκευής (3/10).

Η Μπαρτσελόνα… ξεγύμνωσε όλες τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού, πανηγυρίζοντας στο Telekom Center Athens την πρώτη εφετινή νίκη της στη Euroleague και υποχρεώνοντας του «πράσινους» στην πρώτη ήττα και μάλιστα εντός έδρας.

Αυτή τη φορά η αστοχία από τα 6,75 (8/21), η χαμένη μάχη της… εναέριας κυκλοφορίας, τα 12 λάθη και τα κενά στην περιφερειακή άμυνα, δεν καλύφθηκαν και το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 103-96 από τους Καταλανούς, που μέτρησαν 16/33 τρίποντα στο ΟΑΚΑ και δεν πτοήθηκαν από τη βραδιά καριέρας του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ των 27 πόντων.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε… υπνωτισμένος από το πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης, όταν και ο φωτεινός πίνακας του ΟΑΚΑ έγραψε το εις βάρος του 0-11. Οι διορθωτικές κινήσεις του Αταμάν φάνηκαν να έχουν προσωρινά αποτέλεσμα, αλλά το «τριφύλλι» δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να βρει διάρκεια σε άμυνα και επίθεση, με τους Ισπανούς να το… τιμωρούν από τα 6,75, κάθε φορά που επιχειρούσε την ανατροπή. Μάλιστα στην εκκίνηση της τέταρτης περιόδου, το 0-9 σερί της Μπαρτσελόνα ήταν καταδικαστικό για τους «πράσινους», που βρέθηκαν στο -15 (69-84) και παρά τις προσπάθειες τους στην επίθεση, η άμυνα δεν ακολουθούσε με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί ποτέ η ανατροπή…

Εκτός του εξαιρετικού απόψε Ερνανγκόμεθ, ο Παναθηναϊκός βασίστηκε και στον Κώστα Σλούκα, που τελείωσε τον αγώνα με νταμπλ νταμπλ (18π., 11ασ.), αλλά αποδείχθηκε ότι δύο… κούκοι δεν φέρνουν την Άνοιξη. Ειδικά από τη στιγμή που ο Τι Τζέι Σορτς έμεινε και πάλι στα… ρηχά, όπως και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (0π.), Ρισόν Χολμς (3π.) και ο Κέντρικ Ναν περιορίστηκε στους 10 πόντους με 0/2 τρίποντα.

Από τους Καταλανούς έλαμψε ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους και 4/5 τρίποντα, ενώ 17 πρόσθεσε ο Τόκο Σενγκέλια, 15 (με 4/8τρ.) ο Νίκολας Λαπροβίτολα, 13 ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ, όσους και ο Κέβιν Πάντερ.

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 45-51, 69-75, 96-103

H Μπαρτσελόνα κατάφερε με τον ρυθμό της να αιφνιδιάσει με το… καλησπέρα τον Παναθηναϊκό, που με πρώτη πεντάδα τους Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου και Χολμς, δεν μπορούσε να δέσει σε άμυνα και επίθεση. Μέσα σε μόλις τρία λεπτά, οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 0-11, έχοντας υποπέσει ήδη σε τρία λάθη, γεγονός που οδήγησε τον Εργκίν Αταμάν να καλέσει νωρίς τάιμ άουτ και να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, περνώντας στο παρκέ τους Σλούκα, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν και κρατώντας μόνο τον Ναν.

Με τις αλλαγές ο Παναθηναϊκός φάνηκε να βρίσκει ρυθμό και με σερί 13 πόντων πέρασε μπροστά με 13-11 στο 6΄. Η ένταση ανέβηκε όταν οι Ναν και Πάντερ ενεπλάκησαν σε επεισόδιο, με αποτέλεσμα να δεχθούν αμφότεροι αντιαθλητικό φάουλ.

Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την ισπανική ομάδα να διατηρεί προβάδισμα οκτώ πόντων (18-26), έχοντας αξιοποιήσει τα σουτ από την περιφέρεια με 5/11 τρίποντα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε εκ νέου, τρέχοντας επιμέρους σκορ 18-7 και προσπερνώντας με 35-33 στο 14΄. Ωστόσο, ο Ναν κάθισε εσπευσμένα στον πάγκο, καθώς του καταλογίστηκε φάουλ και τεχνική ποινή λόγω διαμαρτυρίας. Οι φιλοξενούμενοι επανήλθαν, εκμεταλλεύτηκαν την αναστάτωση και πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα έξι πόντων (45-51).

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, το σύνολο του Πενιαρόγια ανέβασε ξανά τη διαφορά στους έντεκα (48-59) χάρη σε τρίποντο του Κλάιμπερν. Ο Σλούκας προσπάθησε να συσπειρώσει την άμυνα του Παναθηναϊκού και οι «πράσινοι» πλησίασαν στο 62-69 στα μέσα της τρίτης περιόδου. Όμως, λίγο αργότερα, ο Αταμάν τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή για έντονες διαμαρτυρίες σε φάση που προηγήθηκε τρίποντο του Μπριθουέλα (64-74).

Με διαδοχικές «βόμβες» από Πάντερ και Κλάιμπερν, οι Ισπανοί ξέφυγαν με 69-84 στο 32΄, με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να επιστρέψει, αλλά να μην μπορεί να μειώσει τη διαφορά κάτω από τους 6 πόντους. Κάθε φορά που υπήρχε αντίδραση από πλευράς «τριφυλλιού», οι αντίπαλοι απαντούσαν με μακρινά σουτ, «κλειδώνοντας» τη νίκη και φεύγοντας από την Αθήνα με ένα υπερπολύτιμο διπλό.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόζερ, Γιόβτσιτς, Πέτεκ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 4, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 7, Χολμς 3, Σλούκας 18 (2), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 10 (1), Ναν 10, Ερναγκόμεθ 27 (3), Μήτογλου 11 (2), Γιούρτσεβεν 6.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ζοάν Πενιαρόγια): Πάντερ 13 (2), Κέιλ 5 (1), Νόρις 5 (1), Βέσελι 7, Μπριθουέλα 3 (1), Σατοράνσκι, Ερναγκόμεθ 13 (1), Λαπροβίτολα 15 (4), Κλάιμπερν 23 (4), Σενγκέλια 17 (2), Πάρα 2.