ΗΠΑ: Nόμισμα με τη μορφή του Τραμπ σκέφτεται να κόψει η κυβέρνηση

Το ενδεχόμενο να κόψει αναμνηστικά νομίσματα που θα απεικονίζουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, εξετάζει η αμερικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με προσχέδια που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ και αναδημοσιεύτηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, το κέρμα του ενός δολαρίου ενδέχεται να απεικονίζει τον Τραμπ προφίλ και την επιγραφή Liberty (Ελευθερία) με κεφαλαία γράμματα.

Στην άλλη πλευρά θα εικονίζεται με τη γροθιά υψωμένη, μπροστά σε μια αμερικανική σημαία και τη φράση «Fight, fight, fight» («Αγωνιστείτε»).

Με τα λόγια αυτά είχε αντιδράσει ο Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του, τον Ιούλιο του 2024, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του.

Το υπουργείο Οικονομικών, που ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν έδωσε κάποια απάντηση.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος για το νομισματοκοπείο, Μπράντον Μπιτς, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το κέρμα αυτό όταν θα τελειώσει η δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ.

Στις 4 Ιουλίου 2026 η χώρα θα γιορτάσει τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας της, το 1776.

