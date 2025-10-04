Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διέταξε επίθεση με drones σε δύο πλοία του στολίσκου Global Sumud σύμφωνα με αξιωματούχους αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε απευθείας στρατιωτικές επιχειρήσεις σε δύο πλοία τον περασμένο μήνα, τα οποία ήταν μέρος του Παγκόσμιου Στολίσκου Sumud με προορισμό τη Γάζα, αναφέρει το CBS News, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

BREAKING Israeli drones are attacking the Global Sumud Flotilla — dropping explosive devices and chemical weapons on several boats. This is a peaceful civilian-humanitarian mission now under direct Israeli assault.pic.twitter.com/fBJ9hCPWDQ — sarah (@sahouraxo) September 23, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ισραηλινές δυνάμεις στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου εκτόξευσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη από ένα υποβρύχιο και έριξαν εμπρηστικούς μηχανισμούς στα πλοία που ήταν αγκυροβολημένα έξω από το λιμάνι Sidi Bou Said της Τυνησίας, προκαλώντας πυρκαγιά.