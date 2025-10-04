Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ταχύπλοο με ναρκωτικά δέχεται καταιγισμό πυροβολισμών και καίγεται

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος με εντολή του προέδρου Τραμπ το πρωί της Παρασκευής (3/10), όπου καταγράφεται η στιγμή επίθεσης σε ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά σε θαλάσσια περιοχή έξω από τις ακτές της Βενεζουέλας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που αποχαρακτηρίστηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται το ταχύπλοο να κινείται στη θάλασσα όταν ξαφνικά δέχεται καταιγισμό πυροβολισμών μάλλον από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στη συνέχεια παραδίνεται στις φλόγες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η ποσότητα των μεταφερόμενων ναρκωτικών ήταν τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να «σκοτώσει» 20 με 25 χιλιάδες ανθρώπους.