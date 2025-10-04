Γάζα: Οι συγγενείς των ομήρων εκφράζουν την υποστήριξή τους στην έκκληση Τραμπ στο Ισραήλ για τερματισμό των επιθέσεων

Οι συγγενείς των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την έκκλησή του προς το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις «ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και ταχύτητα» και κάλεσε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις.

«Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων υποστηρίζει σθεναρά τον πρόεδρο Τραμπ στη δέσμευσή του να φέρει πίσω όλους τους ομήρους και να τερματίσει τον πόλεμο. Το αίτημα του προέδρου Τραμπ για άμεση παύση του πολέμου είναι απαραίτητο για την αποφυγή σοβαρών και μη αναστρέψιμων βλαβών στους ομήρους. Καλούμε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να ξεκινήσει αμέσως αποτελεσματικές και γρήγορες διαπραγματεύσεις για την επιστροφή όλων των ομήρων μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων.

The Hostages Families Forum stands firmly with President Trump in his commitment to bring home all the hostages and end the war. President Trump’s demand to stop the war immediately is essential to prevent serious and irreversible harm to the hostages. We call on Prime Minister… — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 3, 2025

Ο Ρόνεν Νιούτρα, πατέρας του δολοφονημένου Αμερικανοϊσραηλινού στρατιώτη και ομήρου, λοχαγού Όμερ Μαξίμ Νιούτρα, χαιρέτισε τη δήλωση του Τραμπ ως «μια γενναία κίνηση ηγεσίας», λέγοντας ότι ελπίζει ότι «θα οδηγήσει στην ταχεία απελευθέρωση του γιου μας και των άλλων 47 ομήρων και ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ και η ηγεσία της Χάμας δεν θα βρουν τρόπο να την εμποδίσουν».

Ο πατέρας του δολοφονημένου λοχία Ιτάι Τσεν, όπως και ο Νιούτρα, διπλός πολίτης τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς πριν από σχεδόν δύο χρόνια, δήλωσε ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος.

«Υποστηρίζω τη δήλωση του προέδρου Τραμπ για τη διακοπή των ισραηλινών επιθέσεων, ώστε να εξαντληθεί η ευκαιρία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων», είπε ο Ρούμπι Τσεν. «Η οικογένειά μου περιμένει δύο χρόνια την επιστροφή του γιου μου, ενός Ισραηλινού ήρωα. Ο πρόεδρος Τραμπ μου δίνει την ελπίδα ότι η μέρα που θα ενωθούμε με τον Ιτάι πλησιάζει», προσέθεσε.

Η Έιναβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, μοιράστηκε τη δήλωση του Τραμπ σε μια ανάρτηση στο X, γράφοντας: «Το διάβασες, Νετανιάχου;».

Με πληροφορίες από Times of Israel