Ισραήλ: Πρώτη επίσημη αντίδραση μετά την απάντηση της Χαμάς – Προετοιμάζεται για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ

Το Ισραήλ αντέδρασε επίσημα στην απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/10) το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου προετοιμάζεται για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου.

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου διέταξε επίθεση με drones σε δύο πλοία του στολίσκου Global Sumud σύμφωνα με αξιωματούχους αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον πρόεδρο»

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει αρχικά η δήλωση.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον πρόεδρο (σ.σ. Τραμπ) και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες αντιστοιχούν στο όραμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», προσθέτει.

Η δήλωση δεν κάνει καμία αναφορά στην έκκληση του Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στη Γάζα, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η ασφαλής και ταχεία απελευθέρωση των ομήρων.

Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη

Νωρίτερα το ισραηλινό Κανάλι 12, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφερε πως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε σύσκεψη σχετικά με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ πριν την πρώτη τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι θεωρεί την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης ως απόρριψη της αμερικανικής πρότασης.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ ο Νετανιάχου εξέφρασε την έκπληξή του για τη δήλωση Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι πιστεύει πως η Χαμάς είναι «έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη» και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις στη Γάζα.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης την ανάγκη συντονισμού με τις ΗΠΑ σχετικά με την απάντηση, ώστε να μην φαίνεται ότι η Χαμάς απάντησε θετικά, σύμφωνα με το Κανάλι 12, το οποίο προσθέτει ότι μη εκλεγμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η απάντηση της παλαιστινιακής θα μπορούσε να βοηθήσει στην προετοιμασία του εδάφους για μια συμφωνία.

Πηγή: Times of Israel

