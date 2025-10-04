Δολοφονία στο Νιου Τζέρσεϊ: Θρήνος στην κηδεία της 17χρονης Μαρίας – «Τον έπιασαν και τον άφησαν γιατί ήταν ανιψιός του Διοικητή της Αστυνομίας» καταγγέλει η γιαγιά της για τον δράστη

Η κηδεία της 17χρονης Μαρίας Νιώτη, η οποία δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ από συμμαθητή της, έγινε την Παρασκευή (3/10) Το κορίτσι, γεννημένο στη Ρόδο με καταγωγή από την Κάρπαθο, χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο του 17χρονου, ο οποίος την παρενοχλούσε συστηματικά και ξεψύχησε στην αγκαλιά της γιαγιάς της.

Ο δράστης, που συστηματικά την παρενοχλούσε, χτύπησε την Μαρία και την φίλη της με το αυτοκίνητο του και τις εγκατέλειψε να πεθάνουν. Σύμφωνα με το MEGA, όπως όλα δείχνουν, ο 17χρονος προσχεδίαζε το φρικτό έγκλημα εδώ και μήνες και παρά τις καταγγελίες και τις εκκλήσεις της οικογένειας της Μαρίας προς τις αρχές κανείς δεν θέλησε να την προστατέψει. Η αστυνομία τον είχε συλλάβει το βράδυ της Δευτέρας, αφού είχε χτυπήσει και παρασύρει με το τεράστιο τζιπ του, αλλά, σύμφωνα με την γιαγιά της άτυχης Μαρίας, τον άφησαν ελεύθερο γιατί ήταν ανιψιός του Διευθυντή της Αστυνομίας.

«Δεν υπάρχουν λόγια του να χάνεις ένα παιδί»

Η μητέρα της Μαρίας στην κηδεία είπε πως «Δεν υπάρχουν λόγια του να χάνεις ένα παιδί. Είναι μια σιωπή που αντηχεί πιο δυνατά από οτιδήποτε άλλο έχω ακούσει. Είναι να ξυπνάς κάθε πρωί και να εύχεσαι να ήταν ένας εφιάλτης. Να εύχεσαι να ακούσεις αυτά τα γλυκά λόγια «σας αγαπώ μαμά, μπαμπά». Είναι το κενό της απουσίας στο σπίτι μας, στο δωμάτιο της, στην αγκαλιά μου». Από την πλευρά του, πατέρας της Μαρίας ανέφερε πως «Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήρθε να τιμήσει το παιδί μου και εύχομαι να μην το ζήσει ποτέ κανένας πατέρας αυτό που περνάω» πρόσθεσε.

Η οδύσσεια της οικογένειας τους τελευταίους μήνες

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η οικογένεια της 17χρονης Μαρίας τους τελευταίους μήνες έκανε καταγγελίες για να προστατέψει το κορίτσι, γιατί ο δράστης το παρακολουθούσε, το απειλούσε. Ήξεραν ότι θα συμβεί το κακό. Όλοι φοβόντουσαν τον Αστυνομικό Διευθυντή και δεν έκανα τίποτα για να προστατέψουν το κορίτσι.

«Τον έπιασαν και τον άφησαν γιατί ήταν ανιψιός του Διοικητή της Αστυνομίας»

Η Μαρία Νιώτη ξεψύχησε στη αγκαλιά της γιαγιάς της και εκείνη μίλησε αποκλειστικά για την στιγμή που έκλεισαν τα πάντα στην αγκαλιά της «πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί, όταν πήγα και λέω του γιού μου, αυτό είναι το παιδί μας , το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Και του έλεγα, «Μαρία μου, θα έρθουν να σε βοηθήσουν, αλλά εκείνο ήταν κομμάτια. Μαρία μου, υπομονή» και ανοίγει το στόμα του δύο φορές και μου κάνει, αχ, αχ και ξεψύχησε το παιδί μας» κατέληξε η γιαγιά της 17χρονης.

Συνέχισε λέγοντας «πως το παιδί σπάσανε τα νεύρα του, δεν μπορούσε, έλεγε «μαμά, σε παρακαλώ, με κυνηγάει στο σχολείο, μου κάνει μπούλινγκ». Και πήγαινε στην αστυνομία και τα έλεγε η κόρη μου, κάθε τόσο, με χαρτιά, με καταγγελίες της αστυνομίας και όλα. «Σας παρακαλώ, πηγαίνετε να δείτε, να προστατέψετε το παιδί μου, αυτός είναι άρρωστος, το κυνηγάει, δεν το αφήνει ήσυχο».

«Η μητέρα της τέσσερις φορές έκανε καταγγελία στην Αστυνομία»

Η γιαγιά της Μαρίας δεν δίστασε να αναφέρει πως η μητέρας της είχε καταγγείλει πολλές φορές ότι η κόρη της φοβόταν στο σχολείο. Για την ακρίβεια ανέφερε πως «Τέσσερις φορές πήγε και έκανε καταγγελία και ήρθανε και τον βρήκανε κάτω από το σπίτι της κόρης μου και τον πιάσανε και αυτοί τον άφησαν να φύγει, γιατί ήτανε γιός του Διοικητή και κάτι μεγάλοι αστυνόμοι θείοι του. Να χτυπιέται η κόρη μου, να χτυπιέται ο γαμπρός μου, να πηγαίνει στο σχολείο να λέει «ο συμμαθητής της κάνει αυτά, της κάνει εκείνα» και να μην δίνουν σημασία. Τίποτα από ότι έλεγε το παιδί μου. Και μας πήρανε το εγγόνι μου 17 χρονών, ένα αγγελούδι. Ένα αγγελούδι μας το σκότωσε. Κι όχι μόνο το εγγόνι μου και το άλλο το παιδάκι. Και όταν το πήραν το παιδί στο νοσοκομείο ήρθε ο μεγάλος στον οποίο έκανε όλες τις καταγγελίες η κόρη μου και του λέει «τι θέλεις τώρα εδώ; ήρθες να δεις το παιδί μου που είναι σκοτωμένο;».