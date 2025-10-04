Συγκινεί η Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση θέλω να βάλω τα κλάματα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Αντιγόνη Κουλουκάκου

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Αντιγόνη Κουλουκάκου στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και τη δημοσιογράφο Μικαέλα Θεοφίλου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η καλλονή πρωταγωνίστρια παραδέχθηκε πως είναι η πρώτη φορά που νιώθει τόσο ευτυχισμένη έχοντας τον γιο της πρωταγωνιστή στη ζωή της.

Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Διαφωνώ με τον όρο single mom – Πλέον προσεγγίζω διαφορετικά το θέμα»

Είσαι ευτυχισμένη;

Πολύ! Όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση, θέλω να βάλω τα κλάματα. Γιατί είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω τόσο ευτυχισμένη. Με μένα. Σίγουρα θέλεις να έχεις έναν σύντροφο, να είσαι ερωτευμένη, να μοιράζεσαι. Ο έρωτας είναι κινητήρια δύναμη. Όμως το πιο σημαντικό είναι να είσαι καλά με σένα και ο άλλος δεν μπορεί να σου δώσει αυτό το αίσθημα πληρότητας. Κι αν το κάνει, θα είναι προσωρινό.

Εγώ είμαι ευτυχισμένη με μένα και με τη ζωή που έχω. Ο άνθρωπος μου είναι ένα συν που θα πολλαπλασιάσει την ευτυχία μου, δεν θα τη διαιρέσει. Αν πρέπει να πω ένα πράγμα για μένα ως το μεγαλύτερο μου, ίσως, προτέρημα αλλά και ελάττωμα ταυτόχρονα είναι ότι αυτό που βιώνω το δείχνω, φαίνεται στο πρόσωπο μου και το λέω.

Συγχωρείς εύκολα;

Εμένα, ναι – ή, τουλάχιστον, το προσπαθώ. Στις ανθρώπινες σχέσεις, εξαρτάται ποιον και τι. Αν προδώσεις την εμπιστοσύνη που σου έχω δώσει απλόχερα και με αγάπη, συχγωρώ εμένα που μου επέτρεψα να το βιώσω. Εσύ όμως έχεις τελειώσει για μένα. Η συγνώμη μου είναι μόνο για τα μικρά πράγματα: “συγνώμη που άργησα”, “συγνώμη που έπiασα το φλιτζάνι”. Όταν όμως με απογοητεύουν και μου ραγίζουν την καρδιά, δεν έχει νόημα.

Δεν αισθάνομαι την εγωιστική ανάγκη να μου το αναγνωρίσουν. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που παραδέχονται τα λάθη τους και επανορθώνουν επί της ουσίας. Είμαστε πολύ ισχυρά όντα από τη φύση μας, οπότε όλοι επιβιώνουμε. Το θέμα είναι να μη μας δώσει ο Θεός όσα μπορούμε να αντέξουμε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς η ακαταστασία μπορεί να καταστρέψει τη σχέση σας – Τι δείχνει νέα μεγάλη έρευνα

Αντιγριπικός εμβολιασμός: Ποιες είναι οι συγκεκριμένες ενδείξεις ανά ηλικία για τα 6 εμβόλια γρίπης

Δημόσιο: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα βάλει «φρένο» σε ουρές και ρουσφέτια

Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται η 5η και 6η δόση

Epic: «Έχουμε αποδείξεις ότι η Apple αποθάρρυνε τους χρήστες από τη χρήση τρίτων App Stores»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
01:00 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Sean Diddy Combs: Καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλακή ο ράπερ – «Αηδιαστική, επαίσχυντη και άρρωστη η συμπεριφορά μου»

Σε πενήντα μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε την Παρασκευή (3/10), ο Sean “Diddy” Combs, στην υπόθ...
21:24 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Πάμελα Άντερσον: Τέλος τα ξανθά μαλλιά για την ηθοποιό – Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της

Μια από τις πιο θρυλικές… ξανθιές του Χόλιγουντ, η Πάμελα Άντερσον, έκανε μια εμφάνιση π...
18:49 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Την περίοδο που έφυγε ο πατέρας μου από τη ζωή, ήμουν πολύ χάλια»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «Δωσ’ μου λίγο οξυγόνο» ο Κωνσταντίνος ...
15:35 , Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025

Άννα Βίσση: Έτοιμη να σαρώσει και στη Γερμανία

Η Ελληνίδα σούπερ σταρ Άννα Βίσση θα εμφανιστεί ζωντανά τον Οκτώβριο σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης