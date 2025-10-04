Συγκινεί η Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση θέλω να βάλω τα κλάματα»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Αντιγόνη Κουλουκάκου στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και τη δημοσιογράφο Μικαέλα Θεοφίλου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η καλλονή πρωταγωνίστρια παραδέχθηκε πως είναι η πρώτη φορά που νιώθει τόσο ευτυχισμένη έχοντας τον γιο της πρωταγωνιστή στη ζωή της.

Είσαι ευτυχισμένη;

Πολύ! Όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση, θέλω να βάλω τα κλάματα. Γιατί είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που νιώθω τόσο ευτυχισμένη. Με μένα. Σίγουρα θέλεις να έχεις έναν σύντροφο, να είσαι ερωτευμένη, να μοιράζεσαι. Ο έρωτας είναι κινητήρια δύναμη. Όμως το πιο σημαντικό είναι να είσαι καλά με σένα και ο άλλος δεν μπορεί να σου δώσει αυτό το αίσθημα πληρότητας. Κι αν το κάνει, θα είναι προσωρινό.

Εγώ είμαι ευτυχισμένη με μένα και με τη ζωή που έχω. Ο άνθρωπος μου είναι ένα συν που θα πολλαπλασιάσει την ευτυχία μου, δεν θα τη διαιρέσει. Αν πρέπει να πω ένα πράγμα για μένα ως το μεγαλύτερο μου, ίσως, προτέρημα αλλά και ελάττωμα ταυτόχρονα είναι ότι αυτό που βιώνω το δείχνω, φαίνεται στο πρόσωπο μου και το λέω.

Συγχωρείς εύκολα;

Εμένα, ναι – ή, τουλάχιστον, το προσπαθώ. Στις ανθρώπινες σχέσεις, εξαρτάται ποιον και τι. Αν προδώσεις την εμπιστοσύνη που σου έχω δώσει απλόχερα και με αγάπη, συχγωρώ εμένα που μου επέτρεψα να το βιώσω. Εσύ όμως έχεις τελειώσει για μένα. Η συγνώμη μου είναι μόνο για τα μικρά πράγματα: “συγνώμη που άργησα”, “συγνώμη που έπiασα το φλιτζάνι”. Όταν όμως με απογοητεύουν και μου ραγίζουν την καρδιά, δεν έχει νόημα.

Δεν αισθάνομαι την εγωιστική ανάγκη να μου το αναγνωρίσουν. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που παραδέχονται τα λάθη τους και επανορθώνουν επί της ουσίας. Είμαστε πολύ ισχυρά όντα από τη φύση μας, οπότε όλοι επιβιώνουμε. Το θέμα είναι να μη μας δώσει ο Θεός όσα μπορούμε να αντέξουμε.