Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Διαφωνώ με τον όρο single mom – Πλέον προσεγγίζω διαφορετικά το θέμα»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Αντιγόνη Κουλουκάκου στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita και τη δημοσιογράφο Μικαέλα Θεοφίλου. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η εντυπωσιακή πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στους φόβους της μητρότητας και την διαχείριση σ’ αυτήν ως single mom.

Αντιγόνη Κουλουκάκου: Η εξομολόγηση… καρδιάς της ηθοποιού για τον γιο της – «Όσα δεν έμαθα μία ζωή, μου τα έχει μάθει εκείνος χωρίς να πει μια λέξη»

Σου βγαίνουν φοβίες λόγω του παιδιού;

Αν δεν ήμουν ηθοποιός, θα έτρεχα στην F1 – για τέτοιο ρίσκο μιλάμε. Τώρα φοβάμαι μην πάθω τίποτα και δεν είμαι εκεί για εκείνον. Είναι το κλασικό παράδειγμα με το αεροπλάνο όπου, σε περίπτωση κινδύνου, βάζεις τη μάσκα εσύ για να είσαι ασφαλής και να μπορέσεις να προστατεύσεις το παιδί σου. Όσοι μεγαλώνουν παιδιά πρέπει να είναι καλά για να είναι τα παιδιά τους καλύτερα. Δεν έχουν την πολυτέλεια να μην είναι καλά ούτε την επιλογή να εγκαταλείπουν την προσπάθεια.

Πως βιώνεις τη μητρότητα ως single mom;

Τελευταία, διαφωνώ λίγο με τον όρο «single mom». Τον έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ, αλλά πλέον προσεγγίζω διαφορετικά το θέμα. Ξέρω ότι εννοούμε μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη της το παιδί της, όμως στην Ελλάδα τα παιδιά δεν μεγαλώνουν μόνα τους. Υπάρχει ένα ολόκληρο “χωριό” από πίσω: γιαγιά, παππούς, θείος, θεία, φίλοι, ανάλογα με το τι έχει κάθε οικογένεια. Και, φυσικά, υπάρχει και ο μπαμπάς του παιδιού.

Μπορεί εγώ να μην είμαι μαζί του πια, αλλά εκείνος υπάρχει. Ένας λόγος για τον οποίο δεν μου αρέσει αυτός ο όρος είναι γιατί το να μεγαλώνεις παιδιά είναι απίστευτα δύσκολο για όλες τις γυναίκες. Επομένως, δεν θέλω να φαίνομαι σαν μια ξεχωριστή περίπτωση, αλλά ούτε και χειριστική προτάσσοντας το παιδί μου για να έχω κάποια οφέλη. Με ενοχλεί πολύ αυτό.

Θα ήθελα η κοινωνία να αγκαλιάζει και να βοηθά όλες τις οικογένειες. Να μπορούν τα παιδιά να μεγαλώνουν με ασφάλεια, οι παροχές για την ανατροφή και την εκπαίδευση τους να είναι ίδιες για όλους και να μη νοιάζει κανέναν αν εγώ μεγαλώνω μόνη μου το παιδί μου.

Γιατί σκέφτομαι μια γυναίκα που επίσης μεγαλώνει το παιδί της, εργάζεται κι εκείνη και ο μπαμπάς του και φεύγει του σκοτωμού από τη δουλειά για να πάει να πάρει το παιδί ή να το αφήσει στη γιαγιά και αναρωτιέμαι: «Τι διαφορά έχει αυτή από μένα ή εγώ από αυτήν;».

