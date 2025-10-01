Εκπληκτική ανακάλυψη στο «Σπήλαιο της Βάπτισης» σε αρχαία ελληνική πόλη – Ήρθαν στο φως τοιχογραφίες με τις μορφές του Ιησού, της Παναγίας και του Αποστόλου Παύλου

Εκπληκτική ανακάλυψη στο «Σπήλαιο της Βάπτισης» σε αρχαία ελληνική πόλη - Ήρθαν στο φως τοιχογραφίες με τη μορφή του Ιησού και της Παναγίας
Ο Άγιος Παύλος κρατά ένα βιβλίο με επιγραφή από τους Ψαλμούς. Φωτογραφία: Instagram/@arkeolojihaber

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στη Σύεδρα, την αρχαία πόλη στην επαρχία της Αττάλειας, έφεραν στο φως εντυπωσιακές τοιχογραφίες στο εσωτερικό μιας σπηλιάς της χριστιανικής περιόδου, γνωστή ως το Σπήλαιο της Βάπτισης.

Άθικτες τοιχογραφίες κάτω από τους λευκούς τοίχους του ναού του Αγίου Νικολάου

Οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει παραστάσεις που παραπέμπουν στον Ιησού, την Παναγία, τον Άγιο Παύλο και άλλες μορφές των πρώτων Χριστιανικών χρόνων. Οι εργασίες διεξάγονται υπό την αιγίδα του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος “Κληρονομιά για το Μέλλον”.

Η αρχαία Σύεδρα

Η αρχαία Σύεδρα, η οποία βρίσκεται κοντά στην περιοχή Αλάνια, χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι την εγκατάλειψή της, τον 13ο αιώνα μ.Χ. Η πόλη κατοικούταν αδιάλειπτα μέχρι τον 9ο αιώνα π.Χ. και εξακολουθεί να έχει το αποτύπωμα της Ελληνιστικής, Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής εποχής και της δυναστείας των Σελτζούκων.

Η πολυτέλεια στην αρχαιότητα: Ανακαλύφθηκε έπαυλη 1.600 ετών σε μία πόλη με σπουδαία ιστορία – Οι εντυπωσιακές τοιχογραφίες και το τεράστιο ενυδρείο κόβουν την ανάσα
Εναέρια λήψη της αρχαίας Σύεδρας της Αττάλεια – στο κόκκινο βρίσκεται το Σπήλαιο της Βάφτισης. 29 Σεπτεμβρίου, 2025. Φωτογραφία: Instagram/@arkeolojihaber
Ένα σπήλαιο στη φύση αφιερωμένο στη λατρεία

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή αρχαιολογίας Ertug Ergurer από το πανεπιστήμιο Alanya Alaaddin Keykubat και επικεφαλής των ανασκαφών στη Σύεδρα, το σπήλαιο αποτελεί μια από τις πιο ξεχωριστές δομές της χριστιανικής περιόδου που διασώζονται μέχρι σήμερα στην περιοχή. Βρίσκεται ανατολικά της δυτικής πύλης της Συέντρα και υψώνεται περίπου 350 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Έχει βάθος περίπου 10 μέτρα, 5 μέτρα πλάτος και ύψος σχεδόν 3 μέτρα ύψος –  με διάταξη που, φαίνεται να έχει διαμορφωθεί εξ ολοκλήρου από τη φύση.

Ανακαλύφθηκαν τοιχογραφίες σε ρωμαϊκή έπαυλη που ήταν θαμμένη τρία μέτρα κάτω από την τέφρα – Οι σκηνές τρύγου που απεικονίζουν
Λεπτομέρεια της τοιχογραφίας στο εσωτερικό του Σπηλαίου της Βάφτισης στη Σύεδρα της Αττάλειας. 29 Σεπτεμβρίου, 2025. Φωτογραφία: Instagram/@arkeolojihaber
Τοιχογραφίες και χριστιανικά σύμβολα στους τοίχους

Το σπήλαιο οφείλει την ονομασία του σε μια κυκλική λεκάνη βαπτίσματος και μια εσοχή που βρίσκεται στον ανατολικό της τοίχο. Σύμφωνα με τον Ergurer, σχεδόν ολόκληρο το εσωτερικό του σπηλαίου, είναι διακοσμημένο με τοιχογραφίες, πολλές από τις οποίες έχουν διασωθεί σε σχετικά καλή κατάσταση.

Αυτές οι παραστάσεις περιλαμβάνουν χριστιανικά σύμβολα, θρησκευτικές επιγραφές, φυτικά μοτίβα και μορφές που σχετίζονται με την τελετουργική χρήση του σπηλαίου.

Ελληνικές επιγραφές έχουν διασωθεί στις τοιχογραφίες του Σπηλαίου της Βάφτισης στη Σύεδρα, με αναφορές σε βιβλικά κείμενα και ονόματα. 29 Σεπτεμβρίου, 2025. Φωτογραφία: Instagram/@arkeolojihaber
Στην εξωτερική πρόσοψη της κόγχης (μικρής εσοχής) του βαπτιστηρίου, οι αρχαιολόγοι παρατήρησαν έναν ακτινωτό σταυρό πλαισιωμένο με μοτίβα από μαργαριτάρια, ενώ στα πλάγια υπήρχαν γιρλάντες από φύλλα και λουλούδια.

Στο εσωτερικό της κόγχης, ανάμεσα στις φθαρμένες παραστάσεις, οι ερευνητές εκτιμούν ότι απεικονίζεται η Παναγία.

Σ’ έναν άλλον τοίχο, απεικονίζονται αναπαραστάσεις δύο ακόμη μορφών: Η μια είναι μια γυναίκα με το πρόσωπό της κατεστραμμένο, ενώ η άλλη, ενός άνδρα που κρατά ένα βιβλίο που περιέχει έναν στίχο από τους Ψαλμούς:

“Είναι καλόν να δίνωμε ευχαριστίας στον Κύριον, και να ψάλλωμεν εις το όνομά Σου, Υψίστη” που προέρχεται από τον Ψαλμό 92:1 (ή Ψαλμός 92:2 σε άλλες μεταφράσεις) της Παλαιάς Διαθήκης.

Η επιγραφή παραπέμπει στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος απεικονίζεται ντυμένος σε κόκκινα και λευκά.

Κοντινή λήψη ζωγραφισμένων ενδυμάτων και διακοσμητικών μοτίβων στις τοιχογραφίες του Σπηλαίου της Βάφτισης. 2 Σεπτεμβρίου, 2025. Φωτογραφία: Instagram/@arkeolojihaber
Στο επάνω μέρος, είναι καθισμένη σε θρόνο μια μορφή με σκούρα ρούχα και θεωρείται ότι αναπαριστά τον Ιησού.

Αδιάλειπτες έρευνες με στόχο την ακριβή χρονολόγηση

Η ομάδα των ανασκαφών, συνεχίζει να μελετά τις τοιχογραφίες με στόχο καθορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την ημερομηνία δημιουργίας τους. Προς το παρόν, το σπήλαιο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στη Σύεδρα, αναδεικνύοντας τη χριστιανική κληρονομιά της πόλης.

 

