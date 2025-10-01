Τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Μοτοσικλέτα παρέσυρε παιδί 2,5 ετών – Συνελήφθη ο οδηγός

Τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη την Τετάρτη (1/10) στον Άγιο Δημήτριο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία, μια μοτοσικλέτα που κινείτο επί της οδού Αγίου Δημητρίου παρέσυρε ένα παιδάκι 2,5 ετών.

Στη συνέχεια, ο οδηγός της μηχανής εγκατέλειψε το σημείο. Οι Αρχές τον αναζήτησαν και έπειτα από λίγο ο οδηγός συνελήφθη.

Το παιδάκι ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για τις Πρώτες Βοήθειες.

Η κυκλοφορία στο σημείο αυτή την ώρα διεξάγεται κανονικά, ενώ για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα.

 

