Κακοκαιρία: «Χτυπά» το Ιόνιο – Μήνυμα από το 112 για προσοχή στις μετακινήσεις

Η κακοκαιρία ξεκίνησε την επέλασή της από τα Ιόνια Νησιά. Πριν από λίγο ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από απόψε (1/10/2025) έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.
Το μήνυμα αναφέρει: “Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025.
‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.…
— 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025