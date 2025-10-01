Κακοκαιρία: «Χτυπά» το Ιόνιο – Μήνυμα από το 112 για προσοχή στις μετακινήσεις

Η κακοκαιρία ξεκίνησε την επέλασή της από τα Ιόνια Νησιά. Πριν από λίγο ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από απόψε (1/10/2025) έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.

Το μήνυμα αναφέρει: “Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.