Στολίσκος για την Γάζα: Άρχισε η επέμβαση του Ισραηλινού Ναυτικού

Θοδωρής Γ. Κανέλλος

διεθνή

«Η αναχαίτιση έχει ξεκινήσει», δήλωσε ο Λορέντζο Ντ’ Αγκοστίνο, ένας Ιταλός δημοσιογράφος που βρίσκεται στο πλοίο Hilo, το οποίο είναι μέρος του στολίσκου που κατευθύνεται στην Γάζα.  Αναχαιτίστηκαν ήδη τα πλοία Sirius και Captain Nikos, μεταδίδει το Reuters.

“Από την Άλμα δεν έχουμε πια επικοινωνίες. Το Sirius αναχαιτίστηκε το είδα με τα μάτια μου. Το Captain Nikos αναχαιτίστηκε το είδα στο chat. Ο υπόλοιπος στολίσκος συνεχίζει την πορεία του”, δήλωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, ανέφερε ότι το ισραηλινό ναυτικό έχει επικοινωνήσει με τον στολίσκο της Γάζας και τους ζήτησε να αλλάξουν πορεία.  Το υπουργείο ανέφερε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τον στολίσκο ότι προσεγγίζει μια ενεργή ζώνη μάχης και παραβιάζει έναν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό.

Πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ επανέλαβε την προσφορά του για ειρηνική μεταφορά βοήθειας μέσω ασφαλών διαύλων.

21:36 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

