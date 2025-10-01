Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» – Βασικοί Γκαρθία, Έσε και Ζέλσον

Την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί στον αγώνα με την Άρσεναλ, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.

Ο Χοσε Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να επιλέξει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θα βρίσκονται οι Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια. Στη μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Γκαρθία και Έσε, ενώ μπροστά τους θα κινείται ο Τσικίνιο. Στα άκρα τοποθετήθηκαν οι Ζέλσον και Ποντένσε, με τον Ελ Καμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού θα βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Μπρούνο, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Ταρέμι και Μουζακίτης.