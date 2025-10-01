Άρτα: «Παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ κατά τη χορήγηση αντιβιοτικού» – H ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νοσοκομείο

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, σχετικά με την 28χρονη έγκυο που κατέληξε, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ».

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη ήταν μητέρα ενός παιδιού, ενώ για το περιστατικό, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει διατάξει ΕΔΕ.

Στην ανακοίνωση του νοσοκομείου συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

