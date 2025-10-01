Μακρόν: Ανήγγειλε επικαιροποίηση του πυρηνικού δόγματος της Γαλλίας – «Πρέπει να κρατήσουμε τον Πούτιν στην αβεβαιότητα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Μακρόν: Ανήγγειλε επικαιροποίηση του πυρηνικού δόγματος της Γαλλίας – «Πρέπει να κρατήσουμε τον Πούτιν στην αβεβαιότητα»

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στην Γαλλία, ανακοίνωσε, με συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ότι θα εκφωνήσει «στις αρχές του 2026» ομιλία «σχετικά με το πυρηνικό δόγμα» της χώρας το οποίο «επικαιροποιείται», όπως είπε.

«Εργάζομαι αυτή τη στιγμή για την επικαιροποίηση του δόγματός μας και επιθυμώ να συνεχίσω την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μας με τους Ευρωπαίους που το επιθυμούν. Υπάρχει σε κάθε περίπτωση μια ευρωπαϊκή διάσταση από το 1962», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, η χώρα του οποίου είναι η μοναδική στην Ευρώπη, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, που διαθέτει πυρηνική βόμβα.

Η πιθανότητα να επωφεληθούν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τη γαλλική πυρηνική αποτροπή τίθεται επίμονα τους τελευταίους μήνες απέναντι στους φόβους ότι δεν μπορούν πλέον οι χώρες της Γηραιάς Ηπείρου να υπολογίζουν, στο μέλλον, στην αμερικανική ομπρέλα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κυρίως, έχει ζητήσει να συζητηθεί μια τέτοια εξέλιξη.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να μεταβεί μεθαύριο, Παρασκευή, στη Γερμανία, στο Σααρμπρίκεν, για την Ημέρα της Γερμανικής Ενοποίησης, 35 χρόνια μετά την Επανένωση της Γερμανίας. Τον Μακρόν έχει προσκαλέσει στις εκδηλώσεις ο ομόλογός του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάϊερ. Στις εκδηλώσεις θα είναι παρών και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Με την ευκαιρία αυτή, Ο Μακρόν αναφέρθηκε  γι΄άλλη μια φορά, στη συνέντευξή του, στην σημασία του γαλλογερμανικού άξονα και στην κοινή αντίληψη με τον επικεφαλής της συντηρητικής γερμανικής κυβέρνησης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να καταρριφθεί ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος που θα εισέδυε χωρίς άδεια στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Εμανουέλ Μακρόν επικαλείται «το δόγμα στρατηγικής ασάφειας».

«Μπορώ να σας πω πως τίποτα δεν αποκλείεται», επειδή «πρέπει να διατηρήσουμε τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν μέσα στην αβεβαιότητα», είπε. Την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος είχε πει πως το ΝΑΤΟ πρέπει «να ανέβει ένα βήμα» σε περίπτωση «νέων ρωσικών προκλήσεων», προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να ανοίξουμε πυρ».

Αυτή τη φορά, φαίνεται να ανακτά την ψυχραιμία του για να εξηγήσει πως οι Δυτικοί «επανέλαβαν σε πολλές περιπτώσεις στη Μόσχα» ότι δεν θα δείξουν «αδυναμία».

Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται πολύ επιθετικός απέναντι στη Ρωσία, που κατηγορείται για παρεμβάσεις.

«Θα είμαστε αφελείς αν δεν αναγνωρίσουμε πως ο ρωσικός μυστικός στρατός εξαπλώνεται στις δημοκρατίες μας. Αποτελείται από αυτούς τους μικρούς ανώνυμους πολεμιστές που αποκαλούνται ψηφιακά μποτ. Χειραγωγούν τη δημοκρατία στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ευρώπη», προειδοποίησε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 2 πιο δύσκολες αλήθειες για τον γάμο που οι περισσότεροι μαθαίνουν όταν είναι πια αργά

ΙΣΑ: Ιπποκρατικό Σχολείο για την εκπαίδευση γιατρών στην Πρωτοβάθμια Ογκολογική Φροντίδα

ΙΟΒΕ: Γιατί υποχώρησε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο

Airbnb: Ποια ακίνητα βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και τι αλλάζει από σήμερα

Σοκαριστική προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στο σώμα μας αν σταματήσουμε να τρώμε ζάχαρη για 30 μέρες

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το ελάφι στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:36 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Παραμένει έως τον Ιανουάριο στη FED η Λίζα Κουκ – Το Ανώτατο Δικαστήριο αρνήθηκε την διαδικασία του επείγοντος στην υπόθεσή της

Η Λίζα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), την απόλυση τη...
21:31 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Στολίσκος για την Γάζα: Άρχισε η επέμβαση του Ισραηλινού Ναυτικού

«Η αναχαίτιση έχει ξεκινήσει», δήλωσε ο Λορέντζο Ντ’ Αγκοστίνο, ένας Ιταλός δημοσιογράφο...
21:02 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Στολίσκος για την Γάζα: Σε συναγερμό για πιθανή επίθεση από άλλα πλοία που έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής – Προειδοποίηση του Ισραήλ

Σε συναγερμό έχει τεθεί ο στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για την Γάζα, καθώς πάν...
20:06 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

Ερντογάν: «Δεν θα επιτρέψουμε κατακερματισμό της Συρίας» – Τι σημαίνει αυτό για τους Κούρδους

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι η Τουρκία τάσσεται υπέρ της εδαφικής ακερα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης