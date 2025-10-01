Σπύρος Πώρος για Μέλπω Ζαρόκωστα: «Είναι πιο ευάλωτη αυτή την στιγμή»

Τέλη Σεπτεμβρίου είχε γίνει γνωστό πως η Μέλπω Ζαρόκωστα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε δημόσιο νοσοκομείο, εξαιτίας ενός θέματος που αντιμετωπίζει με την υγεία της. Ο Σπύρος Πώρος σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά μίλησε για την αγαπημένη ηθοποιό, την οποία γνωρίζει προσωπικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός φωτογράφος είχε ευχηθεί τον Μάιο του 2025 στην Μέλπω Ζαρόκωστα για τα γενέθλιά της, ανεβάζοντας στο προφίλ του στο Facebook κοινά τους στιγμιότυπα.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για την αγαπημένη ηθοποιό, στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Σπύρος Πώρος ανέφερε πως: «Η Μέλπω Ζαρόκωστα είναι πιο ευάλωτη αυτή την στιγμή. Ελπίζω να ξεπεράσει την οποιαδήποτε δυσκολία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιος της Μέλπως Ζαρόκωστα, Αλέξανδρος Παγουλάτος, σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά είχε πει ότι: «Δεν είναι χειρουργείο ακριβώς, είναι ενδοσκοπική επέμβαση. Σύμφωνα με την πλειοψηφία των γιατρών, θα ανακουφίσει τα προβλήματα που είχε όλο το καλοκαίρι με τη χολή, η οποία πυροδοτούσε κάποιες παγκρεατίτιδες και δυστυχώς αναγκάστηκε πολλές φορές να νοσηλευτεί. Αυτή την επέμβαση που κάνει τώρα, θα έπρεπε κανονικά να την είχε κάνει από το καλοκαίρι και θα είχε γλιτώσει κάποια ταλαιπωρία».

«Τον τελευταία καιρό είναι αρκετά ληθαργική, δεν είναι τόσο ζωηρή όσο ήταν στο γηροκομείο. Πλέον είναι ένας κουρασμένος οργανισμός, δηλαδή δεν κινείται εδώ και καιρό. Το μέλημά μας είναι να μην υποφέρει η γυναίκα. Δεν μας ενδιαφέρει να επεκτείνουμε μια ζωή ενός ανθρώπου, που όσο πάει θα διασωληνώνεται. Θέλουμε όσο ζήσει, αν ζήσει μέρες, μήνες, δεν ξέρω πόσο, τουλάχιστον να μην υποφέρει», είχε προσθέσει.